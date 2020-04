Vượt biên từ Trung Quốc sang Việt Nam, giả câm đi ăn xin để trốn truy nã suốt 7 năm

Dân nguồn tin từ Pháp luật Việt Nam, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Công an địa phương bắt giữ đối tượng Hoàng Tập Y (SN 1981, quốc tịch Trung Quốc). Đây là đối tượng truy nã đặc nguy hiểm của Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) về hành vi giết người. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở phường Cải Đan, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.