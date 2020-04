Vượt hơn 300km từ Hà Nội về Nghệ An `né` dịch rồi tung tin nhiễm COVID-19 để trêu dân làng

Sau đó, sự việc được trình báo lên Công an xã Nghĩa Tiến. Nhận được tin báo, Công an đã mời H. lên trụ sở làm việc. Tại đây, H. nói, chỉ là tung tin đùa vui mọi người.

Tuy nhiên, căn cứ vào Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND xã Nghĩa Tiến ra quyết định xử phạt hành chính anh M.V.H. 4 triệu đồng. Ngoài ra, xã Nghĩa Tiến cũng tổ chức thông báo rộng rãi cho người dân trên địa bàn biết thông tin mà anh H. đưa ra là sai sự thật để người dân khỏi hoang mang.

Cũng tại Nghệ An, trước đó ngày 10/3, Công an huyện Thanh Chương đã triệu tập Trần Văn Hoài (SN 1989, trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) lên trụ sở Công an làm việc vì có hành vi đưa nội dung không chính xác về dịch COVID-19, gây hoang mang dư luận.