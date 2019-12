Vượt hơn 300km từ Sơn La xuống Hà Nội làm công nhân để… trốn truy nã

Theo tin từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội), ngày 24/11, đơn vị đã bàn giao đối tượng trốn truy nã về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cho Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật . Công an huyện Sông Mã đã tiếp nhận, di lý đối tượng này về địa phương.

Ngày 22/12, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa phát hiện và bắt giữ đối tượng Tòng Văn Huấn (Sn 1998, trú tại xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Huấn là đối tượng đang bị truy nã của Công an huyện Sông Mã và đang lẩn trốn tại địa bàn quận Đống Đa.

Theo điều tra của Công an huyện Sông Mã, khoảng tháng 3/2019, Tòng Văn Huấn mua 3 con ngỗng do Lò Văn Diên (SN 1997, trú tại huyện Sông Mã) trộm cắp mà có. Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Công an huyện Sông Mã đã khởi tố bị can đối với Tòng Văn Huế về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tuy nhiên, Tòng Văn Huấn đã bỏ trốn ngay sau khi phạm tội. Theo nguồn tin mật, đối tượng này đã trốn xuống Hà Nội làm công nhân. Qua rà soát, Công an huyện Sông Mã phát hiện đối tượng đang làm việc ở địa bàn quận Đống Đa. Chính vì thế, Công an Sông Mã đã đề nghị giúp sức của Công an huyện Đống Đa để bắt giữ đối tượng phạm tội về quy án.

Huấn bỏ trốn xuống Hà Nội làm công nhân để trốn truy nã

Cũng tại địa bàn Hà Nội, cách đây vài ngày, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Tú (Sn 1973, trú tại đội 13 Hạ Khuất, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Tú là đối tượng trốn truy nã dưới vỏ bọc nhân viên bảo vệ của một công ty đóng trên địa bàn quận Hà Đông.

Theo điều tra , năm 2018, Tú tham gia đường dây đánh bạc số lượng lớn ở quận Cầu Giấy. Với sự tinh ranh của mình, Tú đã nhanh chân bỏ trốn. Đến tháng 9/2019, Công an quận Cầu Giấy ra quyết định truy nã đối với Tú.

Biết ở Hà Nội dễ bị bắt, đối tượng này đã bỏ vào miền Nam. Sau một thời gian lẩn trốn tại đây, đối tượng này quay về Hà Nội. Để che mắt cơ quan điều tra. Tú xin vào làm bảo vệ cho một công ty bảo vệ đóng tại quận Hà Đông. Tú không chơi bời, ít tiếp xúc bạn bè để tránh bị lộ. Tuy nhiên, vỏ bọc này không thể giúp Tú trốn khỏi “mắt thần” của lực lượng chức năng.

Nga Đỗ (t/h)