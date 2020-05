WeFit tuyên bố phá sản, khách hàng đóng tiền mua thẻ tập sẽ ra sao?

Sáng hôm 11/5, Công ty công nghệ Onaclover – chủ sở hữu của ứng dụng WeFit sau được đổi tên thành WeWow đã gửi email thông báo đến các khách hàng về việc phá sản. Theo đó, công này này đã gặp hủng hoảng từ đầu năm và mặc dù đã rất nỗ lực để cải tổ nhưng do ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19, công ty buộc phải tuyên bố phá sản.

"Vốn hoạt động của chúng tôi đã cạn kiệt hoàn toàn. Do đó, chúng tôi không thể duy trì hoạt động kinh doanh và sản phẩm của mình, WeWow buộc phải dừng hoạt động tất cả sản phẩm (WeFit/WeFit Point/WeFit Pago/WeJoy) từ 8h ngày 11/5".

WeWow (WeFit và WeJoy) là ứng dụng cho phép người dùng có thể đặt lịch đi tập, làm đẹp và chăm sóc Sức Khỏe ở trên 800 phòng tập và 500 spa tại Hà Nội và TP.HCM. Các dịch vụ sẽ phụ thuộc vào mức đóng của khách hàng. Thông thường, các khách hàng sẽ phải đăng ký mua thẻ tập có thời hạn khoảng 1 năm hoặc dài hơn với số tiền phí cả chục triệu đồng. Do đó, dù phía WeWow khẳng định đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 để có được phương án giúp khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ nhưng thông tin doanh nghiệp này phá sản đã khiến hàng trăm khách hàng hoang mang, không biết thời gian sắp tới quyền lợi của mình sẽ ra sao.

Được biết, sau khi xuất hiện thông tin WeFit phá sản, trên mạng xã hội đã lập tức xuất hiện nhiều hội nhóm tập trung các khách hàng và cả đối tức của WeFit. Tính riêng đến cuối ngày 11/5, đã có gần 300 người đăng ký vào danh sách thiệt hại do WeFit gây ra với tổng số tiền thiệt hại lên tới hơn 2,1 tỷ đồng. Hoang mang là tâm trạng chung của các khánh hàng WeFit lúc này.

"Tôi vừa mua thẻ tập 18 tháng cuối năm 2019 với giá hơn 10 triệu đồng, chưa tập được bao nhiêu vì trùng dịp Tết và dịch COVID-19 nên gần như thẻ của tôi còn nguyên buổi tập. Vừa hết cách ly mới đi tập lại được 2 buổi thì nhận được thông báo từ phía WeFit phá sản, đến nay tôi cũng không biết phải làm thế nào để quyền lợi của mình được đảm bảo", chị Nguyễn Hà L. cho biết.

"Thú thật là từ trước Tết đến giờ mình chưa đi lại buổi Wewow nào vì bận, mà cũng đinh ninh để sau đi cũng được vì hạn của mình còn tận 5 năm nữa. Trong thư WeFit viết là đang làm việc để tìm ra phương án cho các buổi tập còn lại mà thật sự là rất hoang mang không biết đến bao giờ mới được giải quyết".

Còn chị Phương Trinh (quận Phú Nhuận, TP.HCM) môt khách hàng đã đóng 12 triệu cho phí 1 năm tập tại WeFit cho biết, khi liên lạc nhận lại tiền thì chỉ nhận được thông báo từ tổng đài là công ty đang làm thủ tục phá sản.

Về quyền lợi của các khách hàng sau khi WeFit phá sản, Luật sư Phạm Văn Sinh - Công ty luật Phạm Anh, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, trong trường hợp này quyền lợi của các khách hàng sẽ ở vị trí ưu tiên cuối cùng và phải mất ít nhất là 6 tháng mới có thể giải quyết thủ tục phá sản.

Cụ thể, theo quy định của Pháp luật , người dùng thanh toán các khoản phí thường niên nhưng chưa sử dụng thì được coi là chủ nợ không đảm bảo của công ty. Trong khi đó, thứ tự ưu tiên thanh toán các khoản nợ được sắp xếp như sau: Chi phí phá sản; Các khoản lương trợ cấp, bảo hiểm cho người lao động; Các khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục vụ kinh doanh; Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; Khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ .

"Như vậy, phần tiền trả trước của người dùng được xếp vào thứ tự cuối cùng được thanh toán khi công ty phá sản", ông Luật sư Phạm Văn Sinh cung cấp.

Cũng theo ông Sinh, rất khó để khách hàng tham gia, bảo vệ quyền lợi của mình khi công ty bị phá sản. Các thủ tục giải quyết phá sản thường kéo dài phức tạp qua các quy trình như thụ lý hồ sơ yêu cầu phá sản, chỉ định quản tài viên (Quản lý, thanh lý tài sản), kiểm kê tài sản của công ty, lập danh sách chủ nợ, tổ chức Hội nghị chủ nợ quyết định cho phép phá sản hoặc tiếp tục hoạt động... Sau khi thực hiện xong thủ tục trên Thẩm phán mới quyết định cho phép công ty phá sản. Thủ tục trên nhanh nhất cũng phải 6 tháng.

