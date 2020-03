WHO cảnh báo, COVID-19 không "tha" người trẻ như suy nghĩ ban đầu

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát đi thông điệp, người trẻ không “bất khả chiến bại” trước chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2).

Trước tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, ngày 20/3, Tổ chức Y tế thế giới Who đã đưa ra cảnh báo người trẻ có thể mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và tử vong vì bệnh này.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong họp báo: “Dữ liệu từ nhiều quốc gia cho thấy người dưới 50 tuổi chiếm tỉ lệ đáng kể trong số các bệnh nhân nhập viện vì COVID-19”. Tổng giám đốc WHO cũng phát đi thông điệp rằng, người trẻ không “bất khả chiến bại” trước chủng mới của virus corona. Nó có thể khiến họ nhập viện trong nhiều tuần, thậm chí là tử vong.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi xuất hiện bằng chứng mới ở châu Mỹ và Mỹ cho thấy, chủng mới của virus corona không “tha” người trẻ như suy nghĩ ban đầu. Dữ liệu từ Trung Quốc chỉ ra, cả khi người già và người có vấn đề Sức Khỏe dễ bị tổn thương nhất bởi Covid-19 thì không ít người từ 20-40 tuổi cũng mắc bệnh nặng.

Còn theo báo cáo từ Ý và Pháp, nhiều bệnh nhân trẻ cần được chăm sóc y tế đặc biệt. Rủi ro đặc biệt lớn với người mắc những bệnh chưa được chẩn đoán. Tại Ý, gần 1/4 trong số 28.000 bệnh nhân COVID-19 có tuổi từ 15 đến 50.

Người trẻ cũng có thể tử vong vì COVID-19

Ghi nhận tại Mỹ, trong số 2.500 trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên thì có đến 705 người trong độ tuổi từ 20 – 44 tuổi. Đáng chú ý, 15% - 20% số bệnh nhân nói trên phải nhập viện và cần chăm sóc y tế đặc biệt hoặc thậm chí tử vong.

Trước tình hình nguy hiểm trên, trong một cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người trẻ ở nước này không có những hành vi liều lĩnh như tham dự tiệc tùng, đi biển, tụp tập ở quán rượu, quán bar. Ông Trump nói: “Ngay cả khi người trẻ không mắc bệnh thì việc lựa chọn điểm đến cũng có thể đem lại sự khác biệt giữa sự sống và cái chết cho người khác”.

Tổng giám đốc WHO lý giải, việc tụ tập ở những nơi đông người khiến dịch bệnh khuếch tán nhanh và xã khỏi tâm dịch, từ đó cản trở việc khống chế dịch bệnh.

Dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm đã vượt 300.000 người, tổng số người chết là 12.944, theo tin từ New York Post. Các nhà lãnh đạo trên thế giới liên tục kêu gọi người dân ở nhà để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Các quốc gia có số lượng trường hợp nhiễm cao nhất là Trung Quốc với 81.054 ca nhiễm, Ý với 53. 578 ca và Tây Ban Nha với 24.926 ca. Trong khi đó, các quốc gia có số người chết cao nhất, theo thứ tự, là Ý, Trung Quốc và Iran.

Đại dịch Covid-19 tại Ý: Một thế hệ đã ra đi (Nguồn Video: Thanh Niên)

Nga Đỗ (t/h)