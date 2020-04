WHO cảnh báo 'giấy chứng nhận miễn dịch' trở nên không đáng tin vì nguy cơ tái dương tính COVID-19

WHO khuyến cáo các quốc gia không nên cấp “giấy chứng nhận miễn dịch” cho người từng nhiễm COVID-19 bởi nguy cơ tái nhiễm cao khiến người ta mất cảnh giác về khả năng lây lan ra cộng đồng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 25/4 khẳng định, hiện tại "không có bằng chứng" cho thấy những người mắc bệnh COVID-19 đã khỏi bệnh và có kháng thể thì không bị nhiễm tái nhiễm. Do đó, WHO đưa ra khuyến cáo các nước không nên cấp “giấy chứng nhận miễn dịch” hoặc giấy chứng nhận “thoát nguy cơ nhiễm” hay "hộ chiếu miễn dịch" cho những người này, có thể tạo ra nguy cơ cao lây lan trong cộng đồng.

Đại diện WHO nói rằng: "Hiện tại chưa có đủ bằng chứng về miễn dịch dựa trên kháng thể, không đảm bảo được tính chính xác của ‘giấy chứng nhận miễn dịch’.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, chuyên gia dịch tễ của WHO



WHO cho rằng việc làm này có thể làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan vì những người đã khỏi bệnh có thể phớt lờ các khuyến cáo phòng dịch đồng thời những người khác cũng mất cảnh giác trước nguy cơ dịch bệnh âm thầm lây lan trong cộng đồng.



Trước đó, tiến sĩ Maria Van Kerkhove, chuyên gia dịch tễ của WHO từng lên tiếng cảnh báo việc những người từng mắc COVID-19, đã hồi phục, chưa chắc miễn dịch hoàn toàn với căn bệnh. Những người này vẫn có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 lần thứ hai.



Tiến sĩ Mary Hayden, đại diện của Hiệp hội Các bệnh Truyền nhiễm Mỹ (IDSA), Trưởng khoa Các bệnh Truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Rush, cho hay: "Chúng ta chưa biết liệu những người bệnh mang kháng thể có thể tái nhiễm COVID-19 hay không. Tại thời điểm này, tôi nghĩ rằng vẫn nên đưa họ vào diện có nguy cơ tái nhiễm".



Hiệp hội cũng khuyến cáo những người mắc COVID-19 đã bình phục dù có kháng thể hay không cũng không nên thay đổi hành vi sinh hoạt của bản thân, thay vào đó là tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội. Việc hiểu sai về tác dụng của kháng thể có thể khiến bản thân cũng như xã hội gặp nguy hiểm, theo tiến sĩ Hayden.



Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và cả Việt Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân COVID-19 có kết quả xét nghiệm tái dương tính sau khi bình phục và được xuất viện.



Ông Jeong Eun-kyeong, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), cho rằng hiện tượng tái dương tính này là do virus tái hoạt động trong cơ thể chứ không phải người bệnh bị nhiễm từ người khác. Nguyên nhân khác có thể là độ nhạy của kit xét nghiệm, hoặc tàn dư của virus còn sót lại nhưng không chắc về khả năng lây nhiễm cho người khác.



Sau khi ghi nhận hiện tượng này, WHO cho biết sẽ tiếp tục xem xét bằng chứng về các phản ứng kháng thể đối với virus SARS-CoV-2. Hầu hết các nghiên cứu cho thấy những người mắc Covid-19 đã bình phục có các kháng thể đối với virus này.



Tuy nhiên, một số người có hàm lượng kháng thể trong máu cao, có tác dụng miễn dịch trong một thời gian. Một số khác có hàm lượng miễn dịch rất thấp, không thể bảo vệ cơ thể. Điều này cho thấy miễn dịch tế bào có thể cũng đóng một vai trò quan trọng đối với sự bình phục của bệnh nhân.



Hiện Trung Quốc là nước duy nhất thực hiện rộng rãi chính sách "giấy chứng nhận miễn dịch". Những quốc gia khác vẫn đang lo lắng về độ tin cậy và tính khả thi của phương án này khi chỉ một phần nhỏ dân số từng nhiễm virus.