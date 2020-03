WHO cảnh báo Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19 tiếp theo

Theo Reuters, ngày 24/3, Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) đã cảnh báo rằng với tình trạng gia tăng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 như hiện nay, Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19 tiếp theo. Phát ngôn viên của WHO, Margaret Harris cho hay trong vòng 24h giờ qua, trên thế giới ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 mới, với 85% ca nhiễm đến từ các nước châu Âu và Mỹ, trong đó 40% là tới từ Mỹ. Bà Harris phát biểu: "Hiện tại chúng tôi đang chứng kiến ​​sự tăng tốc rất lớn trong các trường hợp ở Mỹ. Vì vậy, khả năng đó có thể xảy ra".

Bà Harris cũng cho biết, dự kiến trong thời gian tới sẽ có sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm và tử vong nói chung trên toàn cầu, từ số liệu hiện tại là từ 334.981 trường hợp dương tính và 14.510 trường hợp tử vong. Mỹ hiện đang chứng kiến số ca nhiễm mới nhiều nhất thế giới vào thứ Hai ngày 23/3 vừa qua, số ca tử vong cũng vượt quá 100 người/ngày lần đầu tiên tại quốc gia này.

Hàng dài người xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại BV Trung tâm Brooklyn (New York, Mỹ)

Hiện New York được đánh giá là nơi chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nặng nhất ở Mỹ , khi tỉ lệ nhiễm cao gấp 5 lần các bang khác, và tỉ lệ tử vong thì chiếm khoảng 1% số ca trên toàn thế giới. Dù được cơ quan y tế báo cáo về một ổ dịch 1.000 người tại tàu điện ngầm ở New York, nhiều đám đông vẫn vô tư tụ tập tại các công viên công cộng trong cuối tuần qua.

Thống đốc Andrew Cuomo phát biểu: "Đóng cửa DN nhà nước, đưa New York vào 'bất động' là bước quyết liệt nhất mà tôi có thể thực hiện với tư cách là thống đốc". Ông Cuomo cũng nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát đặc biệt với giới trẻ, do tỷ lệ nhiễm COVID-19 theo độ tuổi của New York và Mỹ nói chung có phần trái ngược so với những vùng dịch khác trên thế giới.



Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thừa nhận đang gặp khó khăn khi giúp các bang bổ sung thiết bị y tế cần thiết như khẩu trang và máy thở vì hiện giờ thị trường các mặt hàng này trên toàn thế giới đều gặp khó khăn. Giới chức liên bang đã cung cấp 400 máy thở cho New York, hiện đang là tâm dịch COVID-19 tại Mỹ, thiết lập thêm 4 Bệnh viện dã chiến để sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ cuộc chiến phòng dịch này.

Do sự bùng phát mạnh mẽ của dịch COVID-19, giới chức Mỹ đã từng cảnh báo hệ thống chăm sóc Sức Khỏe của nước này có nguy cơ sụp đổ, trước sự thiếu hụt trầm trọng các thiết bị y tế. Thống đốc các bang đã kêu gọi Tổng thống Trump thúc đẩy Đạo luật Sản xuất Quốc phòng - theo đó cho phép chính phủ Mỹ tăng tốc sản xuất thiết bị y tế phục vụ cho nhu cầu cấp thiết.

Mỹ ghi nhận thêm gần 10.000 ca mắc mới

Chi Nguyễn (t/h)