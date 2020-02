WHO công bố bước ngoặt lớn đánh dấu sự lây lan toàn cầu của COVID-19

Cụ thể, trong buổi khai mạc một cuộc họp ngắn về COVID-19 ngày 26/2, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus – Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) đã nhấn mạnh số lượng người nhiễm mới ở Trung Quốc – tâm dịch đang chậm lại trong khi một số quốc gia khác dịch đang bắt đầu bùng phát dữ dội.

Ngày 25/2 là lần đầu tiên số trường hợp nhiễm mới được xác nhận bên ngoài Trung Quốc đã tăng quá số trường hợp mới trong nước. Sự gia tăng đột ngột này xuất hiện ở Hàn Quốc, Italya, Iran… Nó tạo ra sự lo ngại vô cùng lớn cho cộng đồng.

Ông Ghebreyesus - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới

“Hiện có những trường hợp liên quan đến Iran ở Bahrain, Iraq, Kuwait và Oman. Hiện cũng đã có các trường hợp nhiễm bệnh liên quan đến Italy ở Algeria, Áo, Croatia, Đức, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ", ông Ghebreyesus nêu rõ trong cuộc họp báo.

Theo báo cáo trong cuộc họp, một nhóm chuyên gia của WHO và Trung tâm phòng chống dịch bệnh châu Âu đã đến Rome để xem xét các biện pháp y tế cộng đồng đang được áp dụng và hỗ trợ kỹ thuật. Một nhóm chuyên gia khác cũng sẽ tới Iran vào cuối tuần này.

Nói về việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp, ông Ghebreyesus nói: “Số lượng các trường hợp dương tính với COVID-19 ngoài Trung Quốc nhảy vọt đã khiến một số kênh truyền thông và chính trị gia yêu cầu tuyên bố đại dịch. Nhưng chúng ta không nên quá vội vàng tuyên bố một đại dịch khi chưa phân tích cẩn thân và rõ ràng các sự kiện. WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về Sức Khỏe cộng đồng – mức báo động cao nhất của chúng tôi”.

Tổng giám đốc WHO cũng nói, từ “đại dịch” không nên sử dụng tùy tiện bởi nó không hề có lợi thậm chí lại rất rủi ro khi khuếch đại sự sợ hãi và kỳ thị vô căn cứ, và làm tê liệt hệ các hệ thống. Chúng ta đang chiến đấu và có thể chiến thắng nếu chúng ta làm đúng.

Các nước đang căng mình chống dịch

Liên quan đến tình hình COVID-19 ngày 26/2, các quốc gia đang lo lắng dịch bệnh sẽ lan tràn ra các châu lục và nó có thể xáo trộn cả thế giới. Hôm nay, Iran có sự gia tăng đột biến các ca nhiễm virus cororna chủng mới khiến người ta lo ngại nó sẽ lan ra khắp Trung Đông.

Trong khi đó, tại Ý, các quan chức đang cố gắng ngăn chặn dịch bệnh khỏi làm tê liệt trung tâm thương lại Milan ở Ý. Ý là một trong những nền kinh tế lớn nahats châu Âu.

Theo New York Times viết, từ châu Á, châu Âu đến Bắc Mỹ, sự lây lan của COVID-19 đang tăng tốc, gây căng thẳng cho một thế giới vốn đang ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại, chính trị dân túy và xung đột giáo phái.

Virus đang ảnh hưởng đến xã hội mở và khép kín, chuyên chế và dân chủ, các nước phát triển và các khu vực chiến tranh như nhau. Điều đó làm cho nhiệm vụ kiềm chế nó trở nên nan giải hơn.

80.997 ca nhiễm COVID-19, 2.764 ca tử vong tính đến 26/2

Nga Đỗ (t/h)