WHO công nhận bộ kít xét nghiệm của Việt Nam, EU ngừng chỉ trích Bắc Kinh

Bộ kít xét nghiêm LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR của Việt Nam đẫ được cơ quan thẩm định WHO công nhận. Trong lúc đó, EU vì lo sợ sứ trả đũa của Trung Quốc nên đã “dịu giọng”.

Bộ kít của Việt Nam được WHO công nhận đạt chuẩn

Thông tin trên VIetnamplus, ngày 24/4, cơ quan chuyên môn về thẩm định sản phẩm y tế của Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) đã gửi thư thông báo việc công nhận bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 “LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR” của Việt Nam, do Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất.



Đây là lá thư phản hồi từ WHO sau khi phía Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng WHO thẩm định bộ kít xét nghiệm LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR theo Quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL).



Nội dung của thông báo trên, cơ quan thẩm định của WHO công nhận sản phẩm bộ kít xét nghiệm LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR của Việt Nam sản xuất theo Quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL) và cấp mã số EUL 0524-210-00. Như vậy, WHO đã công nhận bộ xét nghiệm COVID-19 nêu trên của Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế.

Thêm một tin vui, trước đó, Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cũng đã cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu (CE) và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho bộ sản phẩm xét nghiệm COVID-19 LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR nêu trên. Theo đó, cơ quan Quản lý thuốc và các sản phẩm chăm sóc Sức Khỏe Anh (MHRA) đã gửi chứng nhận cho công ty Việt Á.



Đồng thời, MHRA đã tiến hành kiểm định chất lượng, thử nghiệm trong thực tế và cấp phép cho bộ sản phẩm trên. Theo đó, bộ sản phẩm xét nghiệm này sẽ được bán tự do tại tất cả cả nước thành viên Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) mà Anh là thành viên.



Được biết, bộ kít xét nghiệm LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR, được Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam giao Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu, sản xuất. Đặc biệt, bộ kít xét nghiệm này đã được sử dụng tại Việt Nam, cho hiệu quả phát hiện bệnh tốt. Đã có rất nhiều quốc gia trên thế giới đặt hàng Việt Nam sản xuất bộ kít xét nghiệm SARS-CoV-2 này.





Lo ngại Trung Quốc trả đũa, EU thôi chỉ trích nước bạn về đại dịch COVID-19



Trong diễn biến khác, thông tin trên Zing nói rằng, South China Morning Post đã xem bản báo cáo ban đầu của Liên minh Châu Âu (EU), nội dung trong đó mô tả Trung Quốc đang dẫn dắt “chiến dịch đưa thông tin sai lệch ra toàn cầu” về đại dịch COVID-19.



Thế nhưng, phần nội dung này lập tức bị xóa, sau khi Bắc Kinh (Trung Quốc) can thiệp và cảnh báo các nhà ngoại giao EU ở tại nước này về “hậu quả không thể lường trước”.



Một nguồn tin cho rằng, các nhà ngoại giao EU đã lo lắng rằng điều này sẽ làm “leo thang căng thẳng quan hệ hai bên”, và khiến cho việc “cung cấp vật tư y tế khó khăn hơn trong cuộc chiến chống COVID-19”.



Được biết, bản báo cáo nói trên là bản cập nhật thường xuyên, được thực hiện bởi đội ngũ chuyên về thông tin sai lệch của EU, trực thuộc Cơ quan Đối ngoại Châu Âu (EEAS). Mục đích thành lập nhóm nghiên cứu ban đầu là để giám sát những thông tin sai lệch, sự tuyên truyền của Nga, tuy nhiên năm ngoái đã thêm Trung Quốc vào danh sách của họ.



Đáng chú ý, trong bản báo cáo mới nhất được công bố hôm 1/4, nhóm đã tiết lộ “các quan chức chính phủ và truyền thông nhà nước của Trung Quốc đã tiếp tay cho các giả thiết không được chứng minh về nguồn gốc của COVID-19”.



Đến nay, vẫn chưa rõ làm thế nào các nhà ngoại giao Trung Quốc nắm được báo cáo trước khi nó được công bố.



Theo Reuters, Yang Xiaoguang, cố vấn của vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã gặp các nhà ngoại giao EU tại Bắc Kinh để thảo luận về mối quan tâm của nước này. Các nhà ngoại giao EU này sau đó đã chuyển lời nhận xét của các quan chức Trung Quốc tới đồng nghiệp của họ ở Brussels.



Trong khi đó, New York Times đưa tin Esther Osorio, cố vấn truyền thông của ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao về Đối ngoại và An ninh EU, đã tự can thiệp để trì hoãn việc công bố bản báo cáo ban đầu.



Bà Osorio đã yêu cầu các nhà phân tích sửa đổi dữ liệu tránh tập trung vào Trung Quốc, nhấn mạnh sự “trả đũa nặng nề” từ Bắc Kinh.



Đáp lại, EEAS phủ nhận đã khuất phục trước áp lực từ Bắc Kinh. "Chúng tôi chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ áp lực chính trị bên ngoài nào", phát ngôn viên của Ủy ban Đối ngoại EU, Virginie Battu-Henriksson, nói.

Diễn biến dịch corona sáng 26-4 Tình hình dịch covid-19 Việt Nam

Minh Tú (t/h)