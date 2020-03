WHO: COVID-19 có mặt ở hơn 40 nước châu Phi, cơ hội kiềm chế dịch đang hẹp dần

COVID-19 đã có mặt tại hơn 40 quốc gia châu Phi với 2.800 ca nhiễm và hơn 70 trường hợp tử vong. WHO cảnh báo, cơ hội kiềm chế dịch ở châu Phi đang hẹp dần.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết, Ai Cập , Nam Phi, Algeria và Morocco là những nước ghi nhận nhiều trường hợp tử vong vì COVID-19 nhất. Trước đó, ông John Nkengasong, giám đốc CDC châu Phi, nói trong một cuộc họp báo ngày 19/3 cho rằng, châu lục này đang tập trung vào chiến lược 3 trụ cột để chống lại sự lây lan của COVID-19 trên toàn châu lục. Chiến lực đầu tiên nhằm phòng ngừa, chiến lược thứ hai nhằm ngăn sự gia tăng số người chết và chiến lược thứ ba là hạn chế các thiệt hại xã hội

Theo TTXVN tại châu Phi, truyền thông khu vực ngày 26/3 dẫn lời người đứng đầu WHO tại châu Phi Mat shidiso Moeti nhận định khoảng một nửa các quốc gia khu vực cận Sahara châu Phi vẫn còn “cơ hội hẹp” để kiềm chế sự lây lan của COVID-19.

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến, bà Moeti cho rằng, tình hình đang diễn biến phức tạp và chính phủ khu vực cần nỗ lực tầm soát tất cả những người có tiếp xúc với các ca lây nhiễm nặng trở về từ nước ngoài nhằm cách ly và ngăn ngừa dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, bà Moeti cũng kêu gọi các quốc gia châu Phi cần chuẩn bị kịch bản dịch COVID-19 có thể lan rộng hơn, tăng cường các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm đảm bảo người dân duy trì cách ly xã hội để giúp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Đồng thời thực thi các giải pháp cần thiết khác như tạm dừng hoạt động giao thông hàng không.

Về phần mình, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết, các lãnh đạo châu Phi đang phối hợp với các đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung trang thiết bị y tế như máy thở trong trường hợp ca lây nhiễm gia tăng.

Mặc dù dịch COVID-19 ở châu Phi có tốc độ lây nhiễm chậm hơn châu Á và châu Âu nhưng COVID-19 đã lan ra hơn 40 quốc gia trong khu vực. Đây là tình trạng đáng báo động ở châu lục này.

Trước diễn diễn dịch bệnh như trên Nam Phi đã ban hành lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc trong vòng 21 ngày. Trong khi ở một số nước khác như Ai Cập, Kenya cũng áp dụng lệnh giới nghiêm từ tối hôm trước đến sáng hôm sau để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Nhiều quốc gia châu Phi cũng đã đóng cửa biên giới để tránh lây lan dịch bệnh

