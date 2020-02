WHO đặt tên mới cho virus corona gây bệnh COVID-19 là SARS-CoV-2?

Tổ chức y tế thế giới WHO không phải là cơ quan chịu trách nhiệm đặt tên cho chủng mới virus corona gây viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Mới đây, một số cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế đưa tin về việc "WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2". Tuy nhiên thực tế, SARS-CoV-2 không phải là tên gọi mới và cũng không phải do Tổ chức y tế thế giới WHO đặt.



Theo WHO, tên của một loại virus và loại bệnh do virus đó gây ra thường khác nhau. Ví dụ như virus HIV gây ra bệnh AIDS, hay virus rubeola gây ra bệnh sởi.

Khi một dịch bệnh mới bùng phát do virus, việc đặt tên cho chủng virus mới là nhiệm vụ của Ủy ban quốc tế về phân loại virus (ICTV). Trong khi đó, WHO sẽ là đơn vị đặt tên cho căn bệnh mà virus đó gây ra để cho phép thảo luận về cách phòng ngừa, khả năng lân lay, cách lây truyền, mức độ nghiêm trọng và phương pháp điều trị bệnh.

SARS-CoV-2 là tên do Ủy ban quốc tế về phân loại virus (ICTV) đặt. Ảnh: TTXVN

Theo báo Nhân Dân, trước ngày 11/2, WHO chỉ đề cập đến tên của chủng virus corona mới gây viêm đường hô hấp cấp là virus corona chủng mới 2019 (nCoV-19) và gọi bệnh là "bệnh do nCoV-19" gây ra, chứ chưa đặt tên.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 11/2, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã thông báo đặt tên cho bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona gây ra là COVID-19.

"Bây giờ, chúng ta đã có tên cho bệnh và đó là COVID-19, trong đó 'CO' tức là 'corona', 'VI' tức là 'virus', 'D' tức là 'disease – bệnh'".

Tên gọi này được đặt sau những chỉ dẫn được WHO phát triển trước đó cùng với Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO).

Cũng trong ngày 11/2, ICTV đã công bố tên của virus corona chủng mới là "virus corona gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng 2" SARS-CoV-2. Tên gọi này được chọn bởi vì virus mới này có mối liên hệ về mặt di truyền với virus gây bùng phát dịch SARS trong quá khứ.

Như vậy, đến ngày 11/2, các tên gọi chính thức của virus corona chủng mới là SARS-CoV-2 và bệnh do virus này gây ra là COVID-19 mới được ICTV và WHO công bố. Từ đó đến nay, những tên gọi này không có sự thay đổi. Nên không thể có chuyện WHO đặt tên mới cho virus gây bệnh COVID-19 là SARS-CoV-2.

Kiều Đỗ (t/h)