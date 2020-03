WHO khuyến cáo: COVID-19 có thể phát triển thành bệnh thường xuyên gặp như cảm cúm

Nhiều chuyên gia WHO khuyến cáo không nên chủ quan dịch do COVID-19 sẽ tự hết vào mùa hè bởi dịch có thể phát triển thành bệnh thường xuyên gặp như cảm cúm.

Trong cuộc họp báo mới đây ngày 6/3, Giám đốc Chương trình Y tế Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Michael Ryan khuyến cáo thế giới không nên chủ quan COVID-19 sẽ tự hết vào mùa hè. Ông Ryan nhấn mạnh: "Chúng ta phải luôn cảnh giác rằng dịch sẽ còn phát triển mạnh trong thời gian tới. Việc cho rằng COVID-19 sẽ tự mất như cúm mùa hoàn toàn là một hy vọng viển vông!".

Người dân Singapore đeo khẩu trang khi di chuyển nơi công cộng

Giới chuyên gia hiện vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn cơ chế hoạt động, khả năng lây lan của COVID-19 dưới các điều kiện thời tiết khác nhau, do đó chưa thể khẳng định virus corona sẽ tự hết khi mùa hè đến. Chính phủ các nước vẫn nên cẩn trọng trong mọi động thái liên quan đến phòng ngừa COVID-19, đẩy mạnh nghiên cứu các phương pháp điều trị mới và nghiên cứu vắc xin phòng bệnh.

GS Marc Lipsitch, ĐH Harvard khẳng định: "Tôi cho rằng 'biến mất' là một từ dở tệ đã được dùng để mô tả những gì xảy ra với dịch SARS. SARS được kiểm soát nhờ những nỗ lực y tế cộng đồng mạnh mẽ, can đảm chưa từng thấy ở thời hiện đại. Chưa có dịch bệnh nào tự biến mất được". Trước đó, SARS (Hội chứng suy hô hấp cấp tính) đã lây lan từ năm 2002, dù được dự đoán sẽ biến mất vào mùa hè cùng năm nhưng phải đến cuối năm 2003 mới có thể kiểm soát được virus này.

GS Emily Chan Yingyang, ĐH Trung Quốc cho biết dù không rõ dịch có xuất hiện thêm về sau không, nhưng những khác biệt về pháp lý, chính sách, hành vi của con người sẽ là điều kiện khiến cho dịch kéo dài. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và chính sách ĐH Minnesota, Michael Osterholm cho rằng virus hiện đang có đủ vật chủ để bám vào và ủ bệnh, nhiều khả năng dịch bệnh sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa. Ông Osterholm nói:"Có những thay đổi tinh vi trong cách virus thích nghi với vật chủ mới, xảy ra trong khoảng vài tháng, sau khi virus trải qua nhiều thế hệ ký sinh ở người, nó có những thay đổi. Khi thích nghi, cách lây nhiễm sang tế bào và lan truyền của nó có thể tốt hơn hoặc dễ lây hơn nhưng ít độc hơn".



Một số chuyên gia khác thì cho rằng COVID-19 có thể biến thành bệnh thường như cảm cúm , cùm mùa ở một số nơi. Tệ hơn, có khả năng thế giới phải trải qua 5 mùa dịch COVID-19 khác mới có thể phát triển thành công vắc xin phòng bệnh.

Tính đến 9h30 sáng ngày 7/3, trên thế giới có 102.22 ca nhiễm COVID-19, 57.611 ca đã hồi phục, 3.497 ca tử vong. Tại Việt Nam hiện ghi nhận 17 trường hợp dương tính với virus corona, 16 ca phục hồi và xuất viện. Bệnh nhân thứ 17 là một phụ nữ 26 tuổi, làm quản lý khách sạn, địa chỉ thường trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội . Bệnh nhân không khai báo y tế khi nhập cảnh từ châu Âu, từng đi thăm chị gái tại Anh, du lịch sang Italy, Pháp và trở về Hà Nội vào sáng 2/4 trên chuyến bay VN0054.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (T/h)