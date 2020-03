WHO lưu ý thời gian 1 lần rửa tay bằng cồn chống COVID-19 phải từ 20 – 30 giây

Trên trang facebook của WHO có đăng tải hướng dẫn rửa tay bằng cồn kèm theo lưu ý, phải rửa ít nhất 20 – 30 giây.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đăng tải trên facebook về cách rửa tay bằng cồn, ngoài ra còn có các thao tác thông thường tương tự rửa tay bằng nước và xà phòng. Ngoài ra, WHO còn lựu ý thời gian rửa tay bằng cồn mỗi lần từ 20 – 30 giây. Theo WHO, việc rửa tay bằng cồn quá vội vàng, chưa đúng thao tác có thể dẫn dến việc bỏ sót nhiều vị trí.

Trước đó, bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh ( Bệnh viện Nhi Đồng 1) cảnh báo về 1 sai lầm thường gặp là dùng trực tiếp cồn 70 độ - 90 độ rửa tay. Bởi nó sẽ bay hết trước khi đạt hiệu quả cần thiết.

Hướng dẫn rửa tay bằng cồn của WHO kèm theo chú thích, phải rửa từ 20 - 30 giây

Đó là lý do nước rửa tay khô thường được làm theo dạng gel để làm chậm tốc độ bay hơi để dung dịch lưu trên tay đủ thời gian sát khuẩn.

Bên cạnh đó, bác sĩ Khanh cũng nhấn mạnh, rửa tay bằng cồn chỉ là biện pháp tạm thời khi không có nước và xà phòng. Bởi rửa tay khô chỉ khiến mầm bệnh chết đi chứ không loại bỏ nó và chất bẩn khỏi bàn tay.

Ngoài rửa tay bằng cồn, WHO cũng khuyến cáo tương tự: rửa tay bằng cồn khi tay sạch; rửa tay bằng nước và xà bông khi tay bẩn,

Còn về vấn đề súc miệng, bác sĩ Khanh cho biết, có nhiều lựa chọn: có thể mua nước súc miệng ở siêu thị, nước muối sinh lý mua ở nhà thuốc hoặc nước muối loãng tự pha hay đơn giản nhất là nước ấm. Nên lưu ý người bệnh cao huyết áp không được dùng nước muối, chỉ dùng nước súc miệng hoặc nước ấm.

Một sai lầm trong cộng đồng hiện nay là “cuồng” rửa tay, súc miệng. "Nhiều người đang ở trong nhà, hay ngồi một chỗ cả mấy tiếng trong văn phòng, không tiếp xúc với ai cũng thỉnh thoảng… chạy ra rửa tay, súc miệng, điều đó là không cần thiết" - bác sĩ Trương Hữu Khanh cảnh báo.

Thậm chí, việc súc miệng quá nhiều còn phản tác dụng bởi gây khô họng, nhất là súc miệng bằng kháng khuẩn được bán trong siêu thị, nhà thuốc. Trong khi đó, biện pháp quan trọng để phòng bệnh mùa COVID-19 là giữ cho miệng – họng, đường hô hấp đừng bị khô bằng cách uống đủ nước. Bởi đường hô hấp bị khô sẽ làm giảm khả năng phòng vệ tự nhiên của mầm bệnh.

Poster hướng dẫn của Bộ Y tế

Ngoài ra, việc rửa tay bằng cồn với nồng độ quá cao cũng gây đau rát tay. Chỉ cần rửa tay bằng cồn 60 độ trở lên là đủ. Thêm nữa, nên ưu tiên rửa tay bằng xà phòng và nước; nước; rồi mới rửa tay bằng cồn.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, tại cuộc họp phòng chống COVID-19 sáng 9/3, Bộ Giáo dục và đào tạo đã thông báo tình hình học sinh đi học trở lại do ảnh hưởng của dịch bệnh . Theo đó, đến 15h30 ngày 8/3, 63/63 tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3.

Có 7 tỉnh là Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Sơn La và Tiền Giang cho toàn bộ học sinh từ mầm non tới THPT, giáo dục thường xuyên nghỉ học đến hết ngày 15/3. Có 56/63 tỉnh, thành phố cho học sinh THPT đi học trở lại từ 9/3, riêng Tuyên Quang, Vĩnh Long chỉ cho HS khối 12 đi học.



Đối với giáo dục đại học, có 54 cơ sở dự kiến nhập học từ 9/3 và 24 cơ sở nhập học từ 16/3. Hiện còn 24 trường đại học chưa có kế hoạch đi học trở lại trong tháng 3/2020. Các trường chuyên biệt trực thuộc Bộ đã thông báo học sinh, lưu học sinh của trường tiếp tục nghỉ đến 15/3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp sáng nay

Cũng trong sáng 9/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 báo cáo tình hình và biện pháp chống dịch.

Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia báo cáo tình hình và các biện pháp phòng chống với tinh thần chống dịch như chống giặc để bảo vệ Sức Khỏe , tính mạng của nhân dân. Có thể hy sinh một số lợi ích kinh tế để ngăn chặn dịch COVID-19 thành công.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, trên thế giới đã ghi nhận 106.355 trường hợp mắc, 3.600 tử vong tại 102 quốc gia, vùng lãnh thổ. Xu hướng hiện nay cho thấy, số ca mắc mỗi ngày không có tình trạng tăng vọt, duy trì ở mức khoảng 1.000 trường hợp mắc mới mỗi ngày và có thể tăng nhẹ trong 1 vài ngày tới.

Tại Việt Nam, tính đến 8/3, nước ta đã ghi nhận 30 ca dương tính, trong đó, 16 ca được điều trị khỏi hoàn toàn, 14 ca đang được cách ly và điều trị y tế.

Quy trình 6 bước rửa tay đúng cách của Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

