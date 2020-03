Xã giao thời COVID-19: Người Trung Quốc 'bắt chân' nhau thay cho lời chào

Đây là một kiểu "sáng tạo" của người dân Trung Quốc , khi họ đang đứng trước mối đe dọa lớn về tình hình dịch bệnh COVID-19. Một đoạn video đăng tải lên mạng xã hội Weibo cho thấy, một người đàn ông đeo khẩu trang bước ra khỏi ô tô để gặp một số khách hàng. Khi một trong những vị khách đưa tay ra để bắt tay thì người đàn ông ra dấu hiệu dừng lại. Hai người sau đó đã chuyển sang chào hỏi bằng cách đập hai bàn chân vào nhau.

Vũ điệu chào nhau bằng chân

Đoạn video đã nhận được hàng trăm ngàn lượt xem trên Twitter, các cư dân mạng đã khen ngợi sự sáng tạo và thái độ lạc quan của những người này. “Người Trung Quốc đã tìm ra một cách mới để chào hỏi khi họ không thể bắt tay”, người chia sẻ đoạn clip viết trên Twitter. “Tôi rất thích cách họ thích nghi và giữ được sự hóm hỉnh trong tình hình căng thẳng như thế này”, một người bình luận.

Một người khác bình luận: “Tôi sinh ra không có tay, nên mọi người thường hỏi tôi muốn được chào như thế nào. Đây chính là kiểu chào hỏi của tôi này!”.

Không chỉ ở Trung Quốc, người dân trên khắp thế giới đang từ chối những cái bắt tay và ôm hôn, nhằm xem đó là biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Theo đó, Bộ Y tế Thụy Sĩ cũng đã khuyến cáo người dân nên tạm từ bỏ thói quen chào hỏi hàng ngày bằng cách thơm lên má nhau để tránh phát tán virus.

Thay vì bắt tay, hai người chuyển sang bắt chân (Ảnh cắt từ clip)

Hay ở Pháp, chính quyền địa phương cũng gợi ý người dân bỏ kiểu chào hỏi ‘má áp má’ truyền thống.

Hôm 2/3, Thủ tướng Angela Merkel cũng được một phen ngạc nhiên khi Bộ trưởng Nội vụ từ chối bắt tay bà trong một sự kiện. Và trước đó, Merkel cũng từ chối bắt tay những người tham dự một sự kiện khác khi dịch COVID-19 bùng phát tại nước này.

Còn ngày 3/3 vừa qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết virus corona sẽ không ngăn ông bắt tay mọi người. “Tôi vẫn bắt tay. Tôi vừa đến thăm một Bệnh viện tối hôm trước, tôi nghĩ ở đó cũng có bệnh nhân nhiễm virus, và tôi vẫn bắt tay với tất cả mọi người ở đó. Và các bạn cứ yên tâm là tôi sẽ vẫn tiếp tục bắt tay”, ông Johnson phát biểu với báo giới.

“Mọi người sẽ phải tự đưa ra quyết định cho riêng mình, nhưng tôi nghĩ bằng chứng khoa học cho thấy rửa tay là việc quan trọng nhất, quyết định của chúng tôi là như vậy”, ông Johnson giải thích về quan điểm của mình.

