Xã Mông Hóa: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

Ông Nguyễn Xuân Phục - Chủ tịch xã Mông Hóa

Theo đó, xã đã đạt được những kết quả nhất định trong sản xuất nông - lâm nghiệp. Trong nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân trong quý I năm 2020 là 231,8ha, đạt 100% kế hoạch. Trong lâm nghiệp, chủ động kiểm tra và quản lý tốt diện tích rừng trồng, rừng tái sinh, khoanh nuôi bảo vệ, chuẩn bị các điều kiện cho công tác trồng rừng mới sau khi khai thác rừng nguyên liệu sản xuất. Kết quả trồng rừng sau khai thác là 26ha, đạt 52% kế hoạch năm. Trong chăn nuôi, cán bộ chuyên môn của xã cũng thường xuyên kiểm tra và làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với bệnh dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào địa bàn xã.

Không chỉ vậy, hoạt động thương mại - dịch vụ tại xã được tăng cường, đáp ứng các nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế và nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp qua mặt hàng như: gia công cơ khí, mây tre đan…

Xã Mông Hóa đang nỗ lực nắm bắt cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Bên cạnh việc thúc đẩy kinh tế thì công tác phát triển văn hóa , an sinh xã hội cũng được chính quyền xã Mông Hóa chú trọng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, trạm y tế xã luôn duy trì thực hiện chế độ trực đảm bảo cho công tác kiểm tra, kiểm soát, thực hiện các biện pháp do ngành Y tế đưa ra nhằm hạn chế, đẩy lùi dịch bệnh. Tuyên truyền thông qua đài truyền thanh của xã buổi sáng từ 6h – 6h30; buổi trưa từ 11h – 11h30; buổi chiều từ 17h – 17h30.

Song song với đó, ngành Giáo dục địa phương đảm bảo duy trì tốt nề nếp dạy tốt, học tốt. Các trường học tuyên truyền và thực hiện tốt phong trào "Hai không với 4 nội dung" của ngành Giáo dục phát động; thực hiện tốt công tác điều tra phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi theo đúng kế hoạch của ngành; chỉ đạo hiệu quả các hoạt động giáo dục thường xuyên của Trung tâm học tập cộng đồng; tổ chức tham gia tốt các hoạt động thể dục thể thao do ngành cấp trên tổ chức.

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-CAT-PX01 của Giám đốc công an tỉnh Hòa Bình về việc điều động cán bộ, đồng chí công an chính quy về làm Trưởng công an xã, lực lượng công xã càng được củng cố hơn, luôn duy trì trực ban, giao ban hàng tháng. Tổ chức tuần tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động gây rối, mất trật tự, đảm bảo an ninh trên địa bàn. Vì thế, trong quý I/2020 tình hình an ninh trật tự tại xã cơ bản được giữ vững ổn định.