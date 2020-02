Quân nhân xả súng điên cuồng tại Thái Lan: Do tranh chấp đất đai với chỉ huy?

Sáng 9/2, các nguồn tin từ cảnh sát và quân đội Thái Lan xác nhận, lực lượng an ninh nước này đã bắn hạ nghi phạm quân nhân gây ra vụ xả súng khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Nghi phạm bị tiêu diệt khi đang cố thủ trong Trung tâm thương mại Terminal 21 (thành phố Nakhon Ratgiữ nhiều con tin.



"Cảnh sát đã tiêu diệt hung thủ và cứu 8 con tin. Một số người bị thương", một nguồn tin an ninh cho biết.

Nghi phạm gây ra vụ xả súng kinh hoàng đã bị tiêu diệt

Theo Reuters, vụ xả súng tại Thái Lan đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, 31 người bị thương trong đó có 10 người trong trạng thái nguy kịch.

Nghi phạm vụ xả súng là trung sĩ quân đội Jakkrapanth Thomma (32 tuổi, thuộc biên chế của doanh trại quân đội Surathampithak)



Theo thông tin từ người phát ngôn bộ Quốc phòng Thái Lan, trung tướng Kongcheep Tantravanich, nghi phạm gây ra vụ xả súng là sĩ quan phụ trách vũ khí và đạn dược cấp tiểu đoàn, biên chế trong Tiểu đoàn Quân nhu 22.

Một nguồn tin cho biết đối tượng có thể đã đánh cắp khoảng 700 viên đạn, 2 quả lựu đạn cùng 6 khẩu súng các loại từ kho vũ khí quân đội.

Vụ xả súng kinh hoàng tại Thái Lan bắt đầu vào khoảng 15h chiều 8/2 khi nghi phạm Jakrapanth đến nhà chỉ huy của y và bắn chết ông này. Khi cũng bắn chết 2 người khác tại doanh trại quân đội Surathampithak trước khi lên đánh cắp chiếc xe Humvee để chạy trốn. Trên đường đi, hắn liên tục nã đạn vào dân thường. Khi tới trước trung tâm mua sắm Terminal 21 ở quận Muang, nghi phạm này bước ra khỏi xe ô tô rồi xả đạn vào một bình nén gây ra một vụ nổ. Sau đó hắn vào bên trong tiếp tục xả súng vào người vô tội và không chế những con tin chưa kịp thoát chạy.

Người bị thương được giải cứu đưa ra ngoài Trung tâm thương mại

Trong đêm ngày 8/2, cảnh sát Thái Lan đã tấn công vào bên trong trung tâm thương mại Terminal 21 và giải cứu hàng trăm người. Mẹ của nghi phạm cũng được đưa tới hiện trường để thuyết phục con trai đầu hàng.

"Cảm giác kinh hoàng vì tôi thi thoảng lại nghe thấy tiếng súng. Chúng tôi đã đợi cảnh sát tới giải cứu trong hàng giờ", Suvanarat Jirattanasakul (27 tuổi) - một trong những người được giải cứu cho biết.

Hiện động cơ vụ xả súng đang tiếp tục được điều tra. Một số nguồn tin nói rằng nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa nghi phạm và người chỉ huy.

Thông tin này là có cơ sở vì từng Jakrapanth tuyên bố trên Facebook những thông điệp như: "Làm giàu từ tham nhũng và lợi dụng người khác, họ nghĩ họ có thể mang theo tiền xuống địa ngục được ư", "quá mệt mỏi"...

Hình ảnh nghi phạm từ camera an ninh trung tâm thương mại



Kiều Đỗ (t/h)