Kỳ án xác chết không đầu: Giết người tình đồng tính, ôm 1 phần thi thể đi Đà Lạt chơi cùng bạn gái

Thi thể không đầu, không tay chân trong phòng trọ khóa chặt

Khoảng 21h30 ngày 23/5/2015, người dân ngủ thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ phòng trọ số 404 (nằm trên đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Nghi ngờ có điều chẳng lành nên đã báo chủ nhà trọ. Sau đó, người chủ này trình báo sự việc lên Công an phường 8.

Nhận được tinh báo, Công an xuống phá cửa phòng trọ thì phát hiện thi thể nam thanh niên. Điều đáng nói, đây là thi thể không đầu, không tay chân và đang trong quá trình phân hủy mạnh. Công an phường trình báo lên Công an quận Gò Vấp và Công an TP Hồ Chí Minh. Các đơn vị ngay lập tức vào cuộc điều tra.

Về nạn nhân này, chủ nhà trọ khai báo, đây là phòng trọ của nam thanh niên tên T.N.D. thuê để đi học đại học. Ngày 22/5/2014, D. báo với chủ nhà là đi chơi ở Vũng Tàu. Thời điểm phát hiện thi thể, D. không có mặt ở hiện trường. Công an xác định, D. là nghi can số 1.

Đường vào phòng trọ của Nam - nơi phát hiện thi thể không đầu

Ngày 25/5/2014, Công an quận Gò Vấp phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành truy bắt và tạm giữ hình sự với T.N.D. (Trần Nhật Duy, 20 tuổi, quê ở Tiền Giang) và Đặng Gia Linh (22 tuổi) để điều tra. Đồng thời chuyển vụ án sang Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra.

Cơ quan điều tra sau đó xác định được nạn nhân là anh Vạn Anh Tuấn (30 tuổi, quê ở Tiền Giang). Thời điểm trước khi tử vong, anh Tuấn cũng ở trọ tại một căn nhà trên đường Gò Vấp, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Công an điều tra được, Duy và anh Tuấn sống cùng thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Hai người quen nhau từ khi Duy đang là học sinh lớp 11. Anh Tuấn sau đó nảy sinh tình cảm đồng tính với Duy. Mặc dù Duy đã từ chối mối quan hệ này nhưng luôn bị anh Tuấn đe dọa, đánh đập. Bất lực, Duy đành đồng ý trở thành “nhân tình” đồng tính của Tuấn.

Đến tháng 10/2013, Duy đỗ đại học lên thuê phòng trọ ở 1242 Quang Trung (quận Gò Vấp) để học tập, sinh sống. Biết tin đó, Tuấn tiếp tục hăm dọa để buộc Duy phải qua lại với mình. Cùng thời điểm, Duy nảy sinh tình cảm với Đặng Gia Linh (đang học ở TP HCM). Khi biết Duy có tình cảm với Linh, anh Tuấn ra sức ngăn cản. Điều này khiến Duy vô cùng căm phẫn.

Sau một thời gian chịu đựng, Duy muốn giải thoát bản thân để được đường đường chính chính đến với Linh, thế là hắn nghĩ ra cách đầu độc nạn nhân. Nghĩ là làm, Duy tìm hiểu thông tin về thuốc độc rồi đi mua ngay Kali – Xyanua về giấu trong phòng trọ chờ cơ hội ra tay.

Rùng mình kế hoạch giết, phi tang thi thể người tình đồng tính

Ngày 16/5/2014, Duy thấy thời cơ đã đến nên nhân cơ hội anh Tuấn không ý liền đổ chất độc vào tô mì cho nạn nhân ăn. Đang ăn thì anh Tuấn thấy có biểu hiện lạ nên đã nôn hết chỗ mì đó ra. Kế hoạch của Duy thất bại.

Nhưng Duy không nản trí, tối 19/5/2014, Duy vờ đi mua thuốc rồi âm thầm cho chất độc vào trong 2 viên thuốc con nhộng đưa cho anh Tuấn uống. Đến khuya cùng ngày thì anh Tuấn tử vong.

Trần Nhật Nam tại cơ quan điều tra

Xác định nạn nhân đã chết, Duy đi mua ngay một chiếc cưa máy, một cưa sắt, băng keo và túi xác nhằm thực hiện kế hoạch phi tang thi thể nạn nhân. Để hỗ trợ công việc “khó khăn” này, Duy điện cho Linh thông báo sự việc và nhờ Linh giúp đỡ. Nghe xong câu chuyện, Linh tức tốc đến phòng trọ giúp bạn trai dọn dẹp, khử mùi. Linh không trình báo sự việc đến Công an.

Ngày 21/5, Duy dùng cưa sắt cắt từng phần thi thể anh Tuấn ra rồi bỏ vào ba lô học sinh của mình. Tiếp đó, Duy ra bắt xe về quê. Trên đường đi, Duy vứt ba lô tại bến phà Mỹ Lợi (tỉnh Tiền Giang) và tìm một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi.



Đến rạng sáng ngày 22/5/2015, Duy trở về phòng trọ. Tại đây, gã trai trẻ tiếp tục cắt những bộ phân khác của nạn nhân cho vào 2 túi xách chuẩn bị trừ trước rồi mang theo cùng người yêu lên Đà Lạt chơi. Đến ngày 23/5, Duy ném túi đựng thi thể nạn nhân ở huyện Bảo Lộc, Đến rạng sáng ngày 22/5/2015, Duy trở về phòng trọ. Tại đây, gã trai trẻ tiếp tục cắt những bộ phân khác của nạn nhân cho vào 2 túi xách chuẩn bị trừ trước rồi mang theo cùng người yêu lên Đà Lạt chơi. Đến ngày 23/5, Duy ném túi đựng thi thể nạn nhân ở huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng

Nam và Linh trước khi bị bắt

Sau khi phi tang một phần thi thể nạn nhân, Duy trốn khỏi phòng trọ. Công an nhận được tin báo án đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ Duy khi đang lẩn trốn ở Tiền Giang vào ngày 23/5/2014. Đến ngày 24/5/2014 thì di lý đối tượng này về TP Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra.



Tại trụ sở Công an, Duy khai nhận đã sát hại anh Tuấn vì bị đe dọa. Sau đó chiếm đoạt một chiếc xe máy, điện thoại di động và 2 triệu đồng của nạn nhân. Số tài sản trên Duy bán lấy tiền để đi chơi cùng Linh.





Your browser does not support HTML5 video.

Đâm chết người tình đồng tính vì... đòi lấy vợ

Nga Đỗ (t/h)