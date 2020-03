Xác định 3 'điểm nóng' trong ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, ai từng tới đây phải đi xét nghiệm ngay

Trong BV Bạch Mai có 3 điểm nóng về dịch



Bên cạnh đó, thành phố còn đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế tại bệnh viện.



Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngày 25/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá “ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai rất phức tạp”. Việc lây nhiễm tại Bệnh viện Bạch Mai có 2 yếu tố là yếu tố đông người và yếu tố liên quan đến bệnh nhân nặng nằm tại bệnh viện.



Cũng theo ông Chung, chỉ trong thời gian ngắn đã có 5 trường hợp mắc COVID-19 được xác định có liên quan đến BV Bạch Mai, trong số này có 2 nhân viên điều dưỡng, 1 bệnh nhân từng điều trị tại đây và còn 2 trường hợp chưa công bố trong đó có con gái của một trong hai nữ điều dưỡng. Ông Chung nhận định không loại trừ khả năng có sự lây nhiễm chéo trong bệnh viện này.



Tìm nguồn lây nhiễm tại Bệnh viện Bạch Mai



Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng đang giao cho Bộ Y tế tìm nguyên nhân, xác định nguồn lây nhiễm ở Bệnh viện Bạch Mai là từ đâu. Ông khẳng định: “Việc này rất quan trọng, nếu không xác định được nguồn lây nhiễm thì rất nguy hiểm”.



Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 sáng 27/3, Bộ Y tế đánh giá Bệnh viện Bạch Mai được coi là 1 trong 4 ổ dịch lớn lây nhiễm COVID-19.



GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận định Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch xâm nhập từ bên ngoài. Hiện tại, nơi này thực hiện cách ly toàn diện 3 đơn vị (Viện Tim mạch, Khoa thần kinh, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới).

Một trong hai nữ điều dưỡng BV Bạch Mai mắc COVID-19 đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ



Nhân viên y tế của 3 khoa này được cách ly ngay tại khoa và khu vực cách ly trong bệnh viện. Bệnh nhân của 3 khoa này cũng được cách ly và tiếp tục điều trị tại khoa (riêng 90 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương).



Theo yêu cầu của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bệnh viện đang lập danh sách những người đã tới khám chữa bệnh trong thời gian từ ngày 10/3 đến 24/3.



Tất cả người dân từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua được khuyến cáo tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nếu có triệu chứng cần liên hệ ngay với cơ quan y tế. Những trường hợp khác nếu có bệnh, hạn chế tối đa việc đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại, bệnh viện đã tạm ngừng khám chữa bệnh theo yêu cầu và tái khám, chỉ tiếp nhận các trường hợp cấp cứu hoặc cần theo dõi, điều trị bệnh liên tục.



Bên cạnh đó, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức cách ly 573 trường hợp bao gồm nhân viên, bệnh nhân, học viên, người chăm sóc có tiếp xúc gần với trường hợp xét nghiệm dương tính. Bệnh viện đang gấp rút tiến hành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho gần 4.000 nhân viên bệnh viện và khoảng 1.000 bệnh nhân đang điều trị.



Các hoạt động khám chữa bệnh theo yêu cầu được tạm dừng, nhà tang lễ bệnh viện và nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân đóng cửa, thực hiện giảm tải và giãn giường bệnh các khoa quá tải và điều trị người bệnh nặng như cấp cứu, hồi sức tích cực, thận nhân tạo, ung bướu...

Your browser does not support HTML5 video.

Nguy cơ Bệnh viện Bạch Mai trở thành ổ dịch lây lan ra cộng đồng. Video: VTC