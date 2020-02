Xác định danh tính nạn nhân bị nghi phạm người Trung Quốc phân xác vào vali ném xuống sông Hàn

Chiều 7-2, đại tá Trần Mưu - phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng - cung cấp thông tin liên quan đến vụ giết người dã man xảy ra trên địa bàn.

Liên quan đến vụ án nghi phạm Xiao Qui Ping (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) giết người rồi phân xác, ném xuống sông Hàn, đến chiều nay ngày 7/2, Công an TP Đà Nẵng bước đầu đã xác định nguyên nhân.

Nghi phạm tại cơ quan công an

Theo thông tin từ đại tá Trần Mưu - phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cung cấp trên Báo Tuổi Trẻ , nghi phạm Xiao Qui Ping khai nhận đã giết Bao Dan Ping (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), do hai bên xảy ra mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền đánh bạc.

Theo lời kể của nghi phạm, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Xiao Qui Ping tham gia đánh bạc tại sòng bạc ở Crowne Plaza Đà Nẵng và thắng một số tiền. Cô Bao Dan Ping (là bạn thân của người yêu Xiao Qui Ping) biết vậy nên có ý định góp tiền để Xiao Qui Ping đánh bạc, giao kèo thắng thua chia đều.

Đến ngày 26/12/2019, Xiao Qui Ping đánh bạc và thắng 34.000 USD, anh ta giữ đúng lời hứa và chia cho Bao Dan Ping 17.000 USD. Tiếp đó, Bao Dan Ping lại đưa thêm cho Xiao Qui Ping 61.000 USD để tiếp tục đánh bạc, tuy nhiên anh ta bị thua hết số tiền trên.

Dựa trên giao kèo, nếu thua mỗi bên sẽ chịu một nửa số tiền. Thế nhưng, lúc đó Bao Dan Ping lại trở quẻ, không nhận cùng chịu thua 30.500 USD vì vậy đã nhiều lần gây sức ép và yêu cầu Xiao Qui Ping trả lại tiền cho mình.

Thi thể nạn nhân chưa xác định rõ là nam hay nữ

Đến ngày 6/2, vào khoảng 16h30, Bao Dan Ping đến số 14 Trương Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng gặp Xiao Qui Ping để đòi lại 61.000 USD. Qúa trình nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nòng giận, Xiao Qui Ping đã dùng 1 sợi dây thừng siết cổ giết Bao Dan Ping rồi dùng dao phân xác, bỏ một phần vào vali và phần còn lại bỏ vào thùng rác trong phòng.

Nghi phạm chờ đến tối rồi dùng xe máy chở một phần thi thể đi vào hướng Hội An để phi tang nhưng bất thành, nên mang ra cầu Tuyên Sơn, cầu Trần Thị Lý vứt bỏ. Cho đến sáng ngày hôm nay 7/2, người dân phát hiện một chiếc vali màu đỏ trôi dạt ở sông Hàn, tại đoạn qua chân cầu Trần Thị Lý.

Sau khi kéo lên, người ta tá hỏa khi phát hiện nên trong chiếc vali là thi thể người, xác bị phân ra nhiều mảnh. Ngay lập tức, sự việc được trình báo lên cơ quan công an TP. Đà Nẵng.

Hiện trường noi xảy ra vụ án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng nhận diện và truy bắt được đối tượng. Xác định đây là vụ trọng án, tổ công tác đã chỉ đạo một số điều tra viên trích xuất camera quanh khu vực cầu Trần Thị Lý để tìm chứng cứ và huy động tìm kiếm các phần thi thể còn lại của nạn nhân.

