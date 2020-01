Xác định danh tính người Việt đầu tiên trong vụ cháy nhà kính trồng rau ở Nga

Báo chí Nga đưa tin, những nạn nhân trong vụ việc đã không đăng ký bất kỳ thông tin cư trú nào tại Nga. Họ làm việc tại các nhà kính trồng rau thuộc làng Nestorova (quận Ramensky).



Nói về nguyên nhân vụ hỏa hoạn, vị quyền Thứ trưởng cho biết, giới chức trách xác định do chập điện. Bởi trước đó chủ nhân của nhà kính này đã không bảo trì hệ thống điện theo đúng quy định. Đồng thời cảnh sát sẽ tiến hành khởi tố vụ án này.



Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ hỏa hoạn nhà kính trồng rau ở làng Nesterovo, quận Ramensky, Moscow ngày 7/1 vừa qua. Ảnh: TTXVN



Báo Tuổi Trẻ thông tin, trong bối cảnh 1 trang tin nước ngoài nói cả 8 nạn nhân thiệt mạng đều là người Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cho biết đã cử cán bộ đến hiện trường.



Hiện trường vụ cháy sau khi được dập tắt.



VOV dẫn lại chỉ đạo của Bộ Ngoại giao: Cục Lãnh sự khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, các địa phương, cung cấp thông tin liên quan từ Việt Nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân; Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tích cực theo dõi sát vụ việc, chủ động phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng của Nga và Việt Nam, thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính và quốc tịch, tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết; đăng tải đường dây nóng, tiếp nhận thông tin từ cộng đồng và thân nhân của những người nghi là nạn nhân Việt Nam trong vụ việc.



