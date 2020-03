Xác định nguồn lây mới nguy hiểm hơn ở Bệnh viện Bạch Mai

Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng đánh giá việc dập các ổ dịch có tính quyết định khi dịch đã lây lan ra cộng đồng. Thực tế, ngành y tế đã làm tốt với ổ dịch tại xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc), ổ dịch ở Bình Thuận và chuyến bay VN0054…

Binh chủng Hóa học tiến hành tiêu độc khử trùng tại BV Bạch Mai



Phó thủ tướng nhấn mạnh, Bạch Mai là bệnh viện tuyến cuối, mỗi ngày có hàng chục nghìn người qua lại. Trong những ngày qua, TP Hà Nội đã chủ động, tích cực, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai thực hiện các biện pháp cần thiết.



Dù vậy thời gian tới phải quyết liệt hơn, lên danh sách toàn bộ những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 đến nay để các tỉnh thành nào có đều phải vào cuộc quyết liệt chứ không chỉ TP Hà Nội.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để dập bằng được ổ dịch này. Tập trung lực lượng của Bệnh viện Bạch Mai và TP Hà Nội, Bộ Y tế để dập bằng được ổ dịch tại đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong những ngày tới đây.



Hai nguồn lây nguy hiểm



Các chuyên gia nhận định, vấn đề lo ngại nhất hiện nay là nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Vừa qua đã có một số ca từ bên ngoài xâm nhập vào trước khi chúng ta thực hiện cách ly toàn bộ.



Hiện vấn đề được quan tâm hàng đầu là xác định nguồn lây nhiễm tại ổ dịch Bạch Mai. PGS.TS Trần Đắc Phu (nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng) thông tin, từ 2 tuần nay, các chuyên gia dịch tễ học đã theo dõi rất sát và phân tích để tìm ra đường lây nhiễm.

Một nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai mắc COVID-19



Ban đầu các chuyên gia tập trung vào hướng lây nhiễm từ nhân viên y tế nhưng sau khi xét nghiệm cho kết quả chưa thuyết phục. Đường lây nhiễm thứ hai đã có dấu hiệu lây nhiễm từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.



Quá trình điều tra dịch tễ, các chuyên gia xác định có nguồn lây nguy hiểm hơn cả là từ nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống, hậu cần trong bệnh viện. Hiện đã có 5 ca nhiễm bệnh là người của các công ty cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bạch Mai.



Ngoài ra, các chuyên gia dịch tễ đang tiếp tục điều tra nguồn lây bệnh từ những người chăm sóc bệnh nhân chuyên nghiệp.



Cũng theo ông Trần Đắc Phu, nhân viên các công ty cung cấp dịch vụ trong bệnh viện, đội ngũ chăm sóc bệnh nhân chuyên nghiệp là những nguồn lây nhiễm rất nguy hiểm vì những người này di chuyển qua nhiều bệnh viện. Tới đây, không chỉ Bệnh viện Bạch Mai mà các bệnh viện khác phải đặc biệt chú ý hai nguồn này.



Kể từ sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 đầu tiên, Bộ Y tế cùng Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai nhiều biện pháp dịch tễ quan trọng nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan.



Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết: "Đến giờ phút này chúng ta đã lần lượt kiểm soát các nguồn lây bệnh. Bộ Y tế đề nghị nhân dân cung cấp thông tin về tất cả những người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ ngày 12/3 để khai báo y tế và kiểm soát".



Nguy cơ Bệnh viện Bạch Mai trở thành ổ dịch lây lan ra cộng đồng.