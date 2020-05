Thanh niên Cao Bằng khai lý do bốc đầu xe, 'diễn xiếc' trên cầu Rồng Đà Nẵng

Cảnh sát giao thông - Công an Đà Nẵng đã xác định và mời một số đối tượng trong nhóm bốc đầu xe, “diễn xiếc” trên cầu Rồng lên làm việc.

Sau gần 1 ngày trích xuất camera tìm kiếm, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tìm ra nhóm thanh niên đi xe máy tháo biển số, bốc đầu trên cầu Rồng. Lực lượng chức năng xác định đối tượng là Triệu Đức Hải (20 tuổi) quê tỉnh Cao Bằng, đang tạm trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Clip lan truyền trên mạng xã hội



Làm việc với cơ quan công an, Hải khai nhận, quen biết với một nhóm bạn trên mạng xã hội rồi lên kế hoạch rủ nhau chạy bốc đầu xe, tự quay lại clip tung lên mạng Làm việc với cơ quan công an, Hải khai nhận, quen biết với một nhóm bạn trên mạng xã hội rồi lên kế hoạch rủ nhau chạy bốc đầu xe, tự quay lại clip tung lên mạng xã hội nhằm gây sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đối tượng Hải tại cơ quan công an

Theo lịch hẹn, tối 9/5, Hải và 1 nam thanh niên khác tổ chức bốc đầu xe, chạy tốc độ cao trên nhiều tuyến phố như Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp để một số đối tượng khác trong nhóm chạy theo quay clip lại rồi đưa lên 1 trang facbook do nhóm quản lý.

Tại cơ quan công an, Hải đã thừa nhận hành vi phạm của mình, đồng thời khai ra tất cả đối tượng cùng tham gia bốc đầu, lạng lách vào thời điểm trên.

Trên cơ sở đó, Công an Đà Nẵng cũng đã xác định và mời Bùi Quang Duy ở Hà Nội; Vũ Đức Vinh ở tỉnh Nam Định cùng trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng); Nguyễn Ngọc Hiền cùng trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà; Nguyễn Quốc Cường trú quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) lên làm việc.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng thu giữ xe máy để điều tra làm rõ. Ảnh: CAĐN

Hiện phòng Cảnh sát giao thông đã tạm giữ 3 xe máy và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của Pháp luật

Như đã đưa tin trước đó, tối 10/5, mạng xã hội lan truyền nhiều clip hai nam thanh niên chạy xe máy không biển số, bốc đầu, “làm xiếc” trên cầu Rồng, Đà Nẵng bất chấp nguy hiểm cho chính mình và người tham gia giao thông khiến cộng đồng lên án mạnh mẽ.



Hà Ly (t/h)