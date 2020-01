Xác định thủ phạm gây dịch viêm phổi lạ tại Trung Quốc: Virus Corona nguy hiểm như thế nào?

Tờ Trung Quốc People’s Daily (Nhân dân nhật báo) ngày 9/1 dẫn lời ông Xu Jianguo, chuyên gia Trung Quốc, trưởng nhóm đánh giá kết quả xét nghiệm tác nhân gây bệnh khẳng định: Loại virus corona mới đang tấn công Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc.



Ủy ban Y tế Vũ Hán cho hay 8 bệnh nhân viêm phổi lạ ở thành phố này đã được chữa trị và ra viện hôm 8/1. Tính đến hôm 6/1, tại Trung Quốc đã ghi nhận 59 trường hợp viêm phổi lạ đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, dù vậy chưa có trường hợp nào tử vong.



Các bệnh nhân này được cách ly trong quá trình điều trị. Ngoài ra, các bác sĩ đang theo dõi 121 trường hợp khác từng tiếp xúc gần với các bệnh nhân viêm phổi.



Cũng theo Ủy ban Y tế Vũ Hán triệu chứng chính của những người mắc viêm phổi lạ là sốt, khó thở, nhiễm trùng phổi. Các ca viêm phổi ban đầu có liên quan đến khu chợ hải sản Huannan tại Vũ Hán.



Hiện các nhà khoa học chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy virus có thể lây truyền từ người sang người. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định cần có thêm thông tin để xác nhận mầm bệnh.

Theo các nhà khoa học Trung Quốc, virus coronan được tìm thấy trong cơ thể của động vật như chim, chuột, các loại gia cầm hoặc loài gặm nhấm. Chủng virus 229E và OC43 hay còn gọi là human coronavirus gây các bệnh về hô hấp thông thường. Tuy nhiên, chủng virus này cũng là nguồn gốc gây ra hai đại dịch nguy hiểm là SARS và MERS.



WHO lưu ý rằng, nhóm corona virus xuất hiện định kỳ, từng gây ra dịch SARS năm 2002 và MERS năm 2012. Theo thống kê của WHO, từ ngày 1/11/2002 tới 7/8/2003, SARS tấn công 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến 8.422 người mắc bệnh, trong đó 916 người tử vong.



Năm 2003, số người chết tăng nhanh và tin đồn lan truyền mạnh buộc chính quyền Trung Quốc phải thừa nhận dịch SARS. Thời gian đó, trên lãnh thổ Trung Quốc đại lục có 5.327 trường hợp mắc bệnh và 349 trường hợp tử vong. Còn ở Hong Kong con số tương ứng là 1.755 và 300, ở Đài Loan là 665 và 180.



Bệnh nhân SARS đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 16/11/2002. Đến ngày 26/3/2003, Trung Quốc buộc phải thừa nhận dịch SARS sau nhiều tin đồn lan truyền. Tuy nhiên trước đó 21/3/2002, Hong Kong đã phát hiện dịch bệnh khi một bác sĩ di chuyển từ Trung Quốc đại lục sang.



Nhà chức trách Trung Quốc cho hay sẽ tiếp tục nguyên cứu nguồn gốc của loại virus, cơ chế truyền bệnh và các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân để kịp thời ứng phó.



Your browser does not support HTML5 video.

Trung Quốc xác nhận hàng chục trường hợp mắc virus lạ