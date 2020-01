Xác minh danh tính Thiếu tá CSGT không thắt dây an toàn, vừa lái xe vừa nghe điện thoại

Cục CSGT Bộ Công an đang xác minh danh tính Thiếu tá CSGT trong clip không thắt dây an toàn, vừa lái xe vừa nghe điện thoại.

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo CSGT vừa lái ô tô vừa nghe điện thoại. Ngay sau khi đăng tải, clip này đã thu hút sự quan tâm lớn dư luận.

Trong nội dung clip, người mặc áo CSGT điều khiển ô tô nhưng không thắt dây an toàn, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại vui vẻ:

"Ở đội à, chú cho Điệp ra bãi giữ xe ở Thượng Thanh đèo anh ra Km 10 cái, gọi taxi khó quá. Anh giữ cái xe ô tô ở chỗ Thượng Thanh ngay ở cầu Đuống rẽ phải xuống. Anh phải báo tổ trưởng trước, sử dụng người của chú...".

Chứng kiến sự việc này, người quay clip ngồi bên cạnh ghế lái nói: "Thiếu tá vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại".

Vị CSGT đáp lại: "Thì có sao đâu, chú cứ quay". Khi người quay clip nói: "Lại có đơn", thì CSGT trả: lời: "Lại đơn thoải mái đi".

Ảnh cắt từ clip

Một số thông tin cho rằng người ngồi bên ghế lái là chủ của phương tiện và Thiếu tá CSGT này đang trên đường lái ô tô vi phạm về bãi tạm giữ ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Sau khi xem clip, rất nhiều cư dân mạng tỏ thái độ bất bình trước thái độ thiếu gương mẫu của cán bộ CSGT này. Không ít người lên tiếng yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh đoạn clip trên và xử lý thật nặng đối với người có hành vi vi phạm giao thông.

Liên quan đến sự việc này, mới đây, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, đơn vị đang xác minh danh tính Thiếu tá CSGT và người quay clip trên.

Được biết, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, người điều khiển ô tô không thắt dây an toàn sẽ bị phạt từ 800.000 đồng – 1 triệu đồng. Người sử dụng điện thoại di động khi điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.



Kiều Đỗ (t/h)