Người dân tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên bên sông: Bị bịt mắt, cơ thể có nhiều vết thương

Theo tin từ tờ Pháp luật TP Hồ Chí Minh, ngày 17/2, người dân xã Sơn Bình (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) phát hiện thi thể một giam giới tử vong trên bãi đất trống gần bờ sông. Người đàn ông tử vong trong tư thế ở trần, nằm ngửa, mắt bị bịt, chân trái bị gãy. Ngoài ra còn phát hiện nhiều vết thương ở mạn sườn.

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an huyện Bắc Bình. Công an xuống phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Đồng thời trình báo sự việc lên Công an tỉnh Bình Thuận. Trong quá trình khám nghiệm, trên thi thể nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nhưng phát hiện trên cánh tay trái có hình xăm.

Hiện trường phát hiện thi thể nam thanh niên

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác của Bệnh viện để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Nghi ngờ ban đầu, trước khi tử vong nạn nhân đã bị đánh.

Hiện Công an chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân hay nhận định sơ bộ về tuổi tác, danh tính nạn nhân. Công an đang trưng cầu giám định để làm rõ các tình tình tiết trong vụ án.

Theo một số người dân địa phương, khi đang đi qua khu vực trên thì phát hiện thi thể nam thanh niên này. Trên người không mặc áo, chỉ có quần. Thi thể có nhiều vết thương, bần tím, hai mắt bị bịt kín. Khi phát hiện, một số người dân đã ở lại bảo vệ hiện trường, một số khác gọi điện trình báo Công an.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra, xác minh danh tính nạn nhân.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường giữa nền nhà

Nga Đỗ (t/h)