Xác nhận ca thứ 21 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam: Ngồi cùng máy bay với `bệnh nhân 17`

Được biết, ông T. từng ngồi gần hàng ghế với bệnh nhân N.H.N. (bệnh nhân số 17) trên chuyến bay VN0054 trở về Việt Nam trước đó.

Vào khoảng 21h30 ngày 6/2, nữ bệnh nhân 26 tuổi tên N.H.N (ngụ tại Trúc Bạch, Ba Đình) được xác định dương tính với COVID-19. Bệnh nhân là quản lý chung cư mini trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân từng du lịch ở Anh và Ý, về nước vào ngày 2/3 vừa qua và đã nhập viện vào ngày 5/3 với nhiều biểu hiện nghi nhiễm virus corona. Bệnh nhân này bay chuyến bay VN0054 về Việt Nam, có 197 hành khách và phi hành đoàn.

Được biết, đây chính là trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên ở Hà Nội. Ngay sau trường hợp ca bệnh đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tất cả người dân cùng tham gia kiểm soát chặt chẽ những người nhập cảnh vào Việt Nam: “Tất cả đều phải khai báo y tế, bất kể là người nào, bất kể công dân Việt Nam hay nước ngoài đều phải khai báo rõ lịch trình”.

Chỉ 20 giờ sau, Bộ Y tế tiếp tục thông báo thêm 2 người nhiễm COVID-19 đều là những người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân trên. Hai trường hợp này là L.T.H. (sinh năm 1956, bác của bệnh nhân N.), và anh D.Đ.P. (sinh năm 1993, lái xe riêng của bệnh nhân N.).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 21 trường hợp mắc bệnh COVID-19 (4 ca ở Hà Nội), trong số đó có 16 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn đang triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh.

