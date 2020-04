Xác nhận tin đồn bầu bí, Đông Nhi thông báo mang thai con đầu lòng

Cách đây khoảng nửa năm, siêu đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã chính thức diễn ra, như cái kết đẹp cho chuyện tình 10 năm của cặp trai tài gái sắc. Đám cưới của cặp đôi đã có tới 200 nghệ sĩ tới tham dự chung vui, thu hút đông đảo khán giả trên khắp cả nước.

Trước sự chứng kiến của gia đình , người thân, đồng nghiệp, Đông Nhi cùng Ông Cao Thắng đã cùng bên nhau tâm sự những giây phút tình cảm đậm sâu sau 10 năm bên nhau, khiến nhiều người rơi nước mắt vì cảm động. Khi đó, Ông Cao Thằng từng nhắc tới chuyện có những đứa trẻ, khiến người hâm mộ không khỏi thấp thỏm ngày ngày chờ tin vui. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không có tin tức gì, cặp đôi cũng chính thức lên tiếng phủ nhận, nên những tin đồn về chuyện bầu bí dần lắng xuống.

Thời gian gần đây, Đông Nhi liên tục được nhiều người đồn đoán là đang mang thai khi nữ ca sĩ vô tình để lộ vòng 2 lớn, tăng cân hơn trước. Đáng chú ý, cư dân mạng đồng loạt lan truyền hình ảnh được cho là cặp đôi đèo nhau đi khám thai tại một phòng khám tư nhân ở quận 3, TP.HCM. Trong ảnh, Đông Nhi cùng chồng diện áo đôi màu trắng, đeo khẩu trang y tế để đảm bảo an toàn. Sau khi những bức hình trên được chia sẻ, quản lý của cặp đôi đều từ chối chia sẻ và bình luận thêm khiến cư dân mạng càng bán tính bán nghi.

Tuy nhiên, lần này những tin đồn đã được 'chính chủ' xác thực, Đông Nhi chính thức thông báo mình đang mang thai con đầu long. Cô chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình: "Lần đầu tiên thấy anh ấy hồi hộp từng ngày suốt 3 tháng qua. Cám ơn thiên thần nhỏ đã xuất hiện trong cuộc đời của ba mẹ. Ba mẹ yêu con".

Ngay sau khi bài đăng trên được chia sẻ, rất đông bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã cùng gửi tới cặp đôi lời chúc mừng và cầu chúc cho mẹ tròn con vuông. Kể cả sau khi về chung một nhà, đôi vợ chồng son Đông Nhi - Ông Cao Thắng vẫn lãng mạn như hồi mới yêu. Ông Cao Thắng rất yêu thương, chăm chút vợ từng li từng tí khiến người hâm mộ rất yên tâm.

Chi Nguyễn (t/h)