Xe 40 chỗ nhồi nhét 82 khách, tài xế không bằng lái

Vào ngày hôm nay 20/1 (tức 26 Tết), Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện và lập hồ sơ xử phạt đối với 2 xe khách chở số người vượt quá số lượng quy định.

Theo báo Người Lao Động thông tin, khi đang chạy trên quốc lộ 1 địa phận TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai theo hướng Nam- Bắc, xe khách 40 chỗ BKS: 51B-262.52 do tài xế Nguyễn Văn Nghĩa (40 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển đã bị tổ công tác của Phòng CSGT Đồng Nai phát hiện chở quá số người quy định, khi số khách được nhồi nhét lên đến 82 người.



Do quá tải với số khách lên gấp đôi, thời điểm bị phát hiện trên xe lượng khách bị nhồi nhét, ngồi nằm chật như nêm ở sàn xe, lối đi trên xe. Bên cạnh đó, lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe và hợp đồng vận chuyển nên đã bị tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính

Báo SGGP bổ sung, vào cùng ngày tổ công tác khác của Phòng CSGT Đồng Nai tiếp tục phát hiện xe khách 43 chỗ BKS 74B-004.82 do tài xế Hoàng Quỳnh (49 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ TPHCM đi Quảng Trị chở quá số người quy định 34 người. Ngoài ra, xe lắp gương không đúng thiết kế nhà sản xuất, chở hàng hóa vượt quá kích thước xe.

Hai xe bị xử phạt hơn 210 triệu đồng.

Ngay lập tức, tổ biên bản đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe, giấy đăng ký, phù hiệu và tem kiểm định xe.

Lãnh đạo Phòng CSGT Đồng Nai thông tin, căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ, vi phạm của xe khách BKS 51B-262.52 sẽ bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng; Còn xe khách BKS: 74B-004.82 vi phạm nhiều lỗi có thể bị xử phạt hơn 140 triệu đồng đối với tài xế và chủ xe, theo SGGP.



