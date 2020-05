Xe buýt Hà Nội hoạt động 100% công suất từ 4/5, mỗi xe không chở quá 30 người

Ngày 2/5, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản thông báo việc chấp thuận cho xe buýt hoạt động bình thường trở lại với 100% công suất từ ngày 4/5.

Các đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố bao gồm Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) và một số đơn vị tư nhấn cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVIDd-19 trên các phương tiện theo hướng dẫn của Bộ GTVT.

Theo đó, bề mặt phương tiện cần được khử khuẩn trước khi đón khách và ngay sau khi kết thúc chuyến đi trong ngày. Các đơn vị phải trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn), dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên xe.

Các xe cần đảm bảo không vận chuyển quá 30 người tại cùng một thời điểm, bao gồm cả lái xe và nhân viên phục vụ. Sở GTVT Hà Nội khuyến khích các xe mở cửa thông gió tự nhiên trên phương tiện.



Các xe cần sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên xe cách nhau một ghế hoặc đảm bảo cách nhau 1 m. Quy định này có thể không áp dụng cho nhóm hành khách là thành viên trong cùng một Tất cả lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách trên xe phải luôn đeo khẩu trang đúng cách.Các xe cần sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên xe cách nhau một ghế hoặc đảm bảo cách nhau 1 m. Quy định này có thể không áp dụng cho nhóm hành khách là thành viên trong cùng một gia đình , những người cùng nhóm bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan, doanh nghiệp hoặc cùng nhóm du lịch.

Hành khách khi di chuyển trên xe cần hạn chế nói chuyện, ăn uống và không khạc nhổ bừa bãi. Khi lên xe, hành khách phải sát khuẩn tay theo quy định.

Khi gặp hành khách có nghi ngờ mắc bệnh, những người trên xe cần thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ xử lý hoặc gọi điện thoại theo đường dây nóng của Bộ Y tế.

Thực hiện giữ khoảng cách trên xe buýt từ 23/4



Các phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thủ đô được phép hoạt động trở lại từ ngày 23/4, ngay sau khi thực hiện nới lỏng chính sách giãn cách xã hội . Tuy nhiên, Transerco vẫn khuyến cáo người dân chưa nên sử dụng phương tiện công cộng nếu chưa thực sự cần thiết.

Xe buýt hoạt động với công suất cầm chừng, thời gian chờ đợi kéo dài khiến lượng người sử dụng phương tiện này còn hạn chế.

Từ ngày 22/4, Transerco đã yêu cầu các doanh nghiệp buýt thực hiện sơ đồ hóa vị trí ghế ngồi trên xe để đảm bảo giãn cách an toàn và không vượt quá số lượng hành khách theo quy định.

Nhân viên phục vụ trên xe có trách nhiệm sắp xếp khách theo phương án và kiểm soát việc khách lên xuống đáp ứng yêu cầu này.





