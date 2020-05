Your browser does not support HTML5 video.

Xe cấp cứu đánh rơi bệnh nhân giữa đường khiến nhiều người thót tim 11:16 12/05/2020 Đang đưa bệnh nhân đến bệnh viện, bất ngờ chốt cửa xe cứu thương bị bung ra khiến bệnh nhân nằm bên trong rơi ra giữa đường. Rất may các phương tiện giao thông đều đi chậm, nên không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.