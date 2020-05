Xe chở đoàn cán bộ thanh tra xây dựng Thanh Hóa bốc cháy giữa đường chỉ vì những cọng rơm

Mới đây, theo thông tin từ Công an huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa), vào lúc 14h ngày 14/5, trên địa bàn xã Thăng Bình đã xảy ra vụ cháy xe ô tô 4 chỗ. Đáng chú ý, đây lại là xe chở đoàn thanh tra xây dựng tỉnh.

Cụ thể, vào thời điểm trên, Công an huyện Nông Cống nhận được tin báo về vụ cháy xe trên địa bàn. Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy dã được điều động đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kết hợp với việc có nhiều rơm của người dân phơi trên đường nên ngọn lửa bốc lên nhanh chóng cháy ngùn ngụt.

Dù lực lượng chức năng đã cố gắng hết sức nhưng đành bất lực nhìn chiếc xe ô tô bị thiêu rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt.

Xe chở đoàn cán bộ thanh tra xây dựng Thanh Hóa bốc cháy giữa đường

Sau đó, Công an huyện Nông Cống cùng các cơ quan chức năng đã kiểm tra hiện trường vụ cháy để xử lý theo quy định.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy trên ô tô đang có 5 người. Rất may, tất cả đều thoát ra ngoài an toàn.



Cuối giờ chiều cùng ngày, một lãnh đạo Sở Xây dựng Thanh Hóa xác nhận trên báo Tuổi Trẻ về việc xe ô tô chở 4 cán bộ đoàn thanh tra Sở Xây dựng và 1 cán bộ huyện Nông Cống đang trên đường đi công tác bỗng nhiên bốc cháy.



Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân khiến chiếc xe bốc cháy đột ngột có thể là do rơm phơi trên mặt đường cuốn vào gầm xe, ống xả. Kết hợp với trời nắng nóng, rơm phát lửa khiến chiếc xe bị bốc cháy nhanh.

Your browser does not support HTML5 video.

Xe ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Kiều Đỗ (t/h)