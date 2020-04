Xe chở hàng chục tấn gạo mất lái lao xuống sông, tài xế may mắn thoát nạn

Tin tức mới nhất ngày 26/4, báo VTC News thông tin, vụ tai nạn khiến hàng chục tấn gạo bị nhấn chìm xảy ra vào sáng 26/4, tại Km63 quốc lộ 2 (thuộc địa phận xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).



Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo lật ngang dưới bờ sông và cách mặt đường khoảng 20m khiến nhiều tấn gạo bị nhấn chìm, số còn lại rơi vãi đầy trên mặt đất.

Vụ tai nạn bất ngờ đã khiến hàng trăm bao gạo trên thùng xe văng tung tóe khắp nơi.



Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc một chiếc xe đầu kéo có biển kiểm soát 15C – 338.73 chở số lượng lớn gạo từ Tuyên Quang hướng đi Hà Giang.

Khi đến khu vực Km63 quốc lộ 2, do tránh một chiếc xe tải đi ngược chiều nên chiếc xe đầu kéo đã mất kiểm soát, khiến xe bị lật nghiêng và rơi xuống sông Lô. Vụ tai nạn bất ngờ đã khiến hàng trăm bao gạo trên thùng xe văng tung tóe khắp nơi. Số gạo còn lại bị nhấn chìm xuống sông.

Ngay khi vụ việc xảy ra, người dân có mặt ở đó đã lập tức báo cho cơ quan chức năng. Một người dân sinh sống gần hiện trường cho biết: "Sau khi chiếc xe lật nghiêng rồi rơi xuống sông, tôi thấy tài xế đã thoát được ra ngoài. Anh tài xế này co ro vì lạnh, ngồi bất lực nhìn xuống chiếc xe đang nằm dưới sông".

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo lật ngang dưới bờ sông và cách mặt đường khoảng 20m.





Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Yên đã nhanh chóng cử lực lượng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, phối hợp với người dân hỗ trợ tài xế đưa gạo lên bờ.



Trao đổi với Zing, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang cho biết, dù hàng hóa bị nhấn chìm nhưng nam tài xế đã may mắn thoát chết. Vị này cũng thông tin thêm: "Thời điểm xảy ra tai nạn quanh khu vực trời có mưa, đường trơn. Chiếc xe lại đi vào khu vực đường và sông khá sát nhau nên không may xảy ra sự việc".

Video vụ việc.

