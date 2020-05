Xe đầu kéo chở thuyền khủng 'mắc cạn' trên đèo Bảo Lộc bị phạt hơn 90 triệu đồng

Theo thông tin từ tờ Công an TP. HCM, chiều 4/5, trên đoạn đường đèo Bảo Lộc, phương tiện giao thông lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng TP.HCM đi TP Đà Lạt bị ách tắc nhiều km trong suốt 3 giờ đồng hồ. Nguyên nhân do tài xế Nghĩa điều khiển chiếc xe đầu kéo, chở theo chiếc thuyền khủng dài gần 30m khi lưu thông cùng tuyến đã chắc hết 2 làn đường.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 4/5, chiếc xe đầu kéo mang biển số 72C-062.07 kéo theo rơ-moóc chở chiếc thuyền dài gần 30m di chuyển theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt trên quốc lộ 20. Trong lúc lên đèo Bảo Lộc (TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng), suốt 3 tiếng đặc biệt là những lần vào cua, chiếc xe này đã chắn hết sạch 2 làn đường giao thông khiến xe cộ nối đuôi nhau đứng bất động vì không thể đi nổi.

Ngay khi nắm bắt được tình hình, lực lượng CSGT chốt đèo Bảo Lộc đã có mặt để điều tiết và phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên đèo.



Tờ Zing.vn dẫn lại thông tin từ Trạm CSGT Madagui thuộc Công an Lâm Đồng sáng 5/5 cho biết, chủ phương tiện và tài xế xe đầu kéo đã bị lập biên bản 6 lỗi với tổng mức phạt hơn 90 triệu đồng.

Người điều khiển xe đầu kéo là ông Vũ Văn Nghĩa (SN 1973) đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm các lỗi vi phạm quy định tại các Điều 24, 25 Nghị định 100/2019 của Chính phủ, như: chở hàng siêu trường có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng, nhưng đi không đúng tuyến đường quy định trong giấy phép; chở hàng siêu trường có giấy phép, nhưng kích thước bao ngoài của xe vượt quá quy định trong giấy phép lưu hành và điều khiển xe có phù hiệu nhưng đã hết giá trị sử dụng.



Ngoài ra, chủ phương tiện xe đầu kéo là DNTN Tài Phúc (trụ sở tại TP.Vũ Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhiều lỗi vi phạm theo Điều 30 Nghị định 100/2019 của Chính phủ, với các lỗi như: giao phương tiện cho người làm công chở hàng siêu trường có giấy phép lưu hành còn giá trị, nhưng đi không đúng tuyến đường quy định trong giấy phép; giao phương tiện cho người làm công điều khiển chở hàng siêu trường có giấy phép, nhưng kích thước bao ngoài của xe vượt quá quy định trong giấy phép lưu hành và giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe có phù hiệu nhưng đã hết giá trị sử dụng.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn tạm giữ tang vật và thu phù hiệu phương tiện, tạm giữ giấy đăng ký và giấy phép lái xe của tài xế.

Your browser does not support HTML5 video.

Dòng xe ách tắc 20 km vì đèo Bảo Lộc sạt lở. Nguồn: THDT

Xem thêm: Nam thanh niên vượt đèn đỏ gây tai nạn kinh hoàng giữa ngã tư

Thùy Nguyễn (t/h)