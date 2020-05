Your browser does not support HTML5 video.

Xe đầu kéo lao với tốc độ kinh hoàng tông nát đầu ô tô 4 chỗ 14:48 15/05/2020 Khi các phương tiện trên đường đang di chuyển chậm, một xe đầu kéo lao với tốc độ kinh hoàng, kẹp ôtô Volkswagen màu đen nát đầu và đuôi. Rất may mắn, 3 hành khách trên chiếc xe xấu số đều không bị thương.