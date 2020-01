Nhồi nhét 99 người trên xe 46 chỗ, bị xử phạt 100 triệu đồng

Xe khách giường nằm loại 46 chỗ nhưng nhà xe đã nhồi nhét lên đến 99 người chạy từ TP.HCM đi Nghệ An bị lực lượng chức năng kiểm tra và xử phạt rất nặng với số tiền 100 triệu đồng.

Rạng sáng 21/1, tổ tuần tra, kiểm soát đặc biệt của Phòng Cảnh sát giao thông (PC 08), Công an tỉnh Đồng Nai làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A (qua địa phận TP Biên Hòa) thì phát hiện xe khách giường nằm mang biển số 37B-023.10 mang tên Phước Tính chạy theo hướng từ TP.HCM đi Nghệ An có biểu hiện chở quá tải. Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra, lực lượng PC08 phát hiện nhà xe đã nhồi nhét tất cả 99 người trên xe, vượt qua 53 người so với quy định.

Chiếc xe 46 chỗ nhồi nhét tới 99 người



Không chỉ vậy, chiếc xe vi phậm các quy định như còn chở hàng hóa, hành lý vượt kích thước của xe; lắp thêm giường nằm không đúng thiết kế của nhà sản xuất và không có giấy chứng nhận đăng kiểm xe.



Người điều khiển chiếc xe là tài xế Trần Văn Hà (40 tuổi). Với các lỗi vi phạm nói trên, công an lập biên bản để xử phạt chủ xe, lái xe với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Đồng thời, tạm giữ xe khách để tiếp tục xử lý.



Sau khi lập biên bản xử lý, sáng cùng ngày, toàn bộ hành khách đã được bố trí phương tiện khác để về quê đón Tết.

Dịp cận Tết, nhu cầu di chuyển về quê của người dân tăng cao khiến nhiều nhà xe bất chấp quy định về an toàn giao thông và tính mạng người dân mà nhồi nhét quá số người.



Cũng trong ngày hôm qua 20/1 (tức 26 Tết), Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai (PC 08) xử phạt chiếc xe khách 40 chỗ BKS: 51B-262.52 chạy theo hướng Nam - Bắc vì lý do nhồi nhét tới 82 hành khách.

Chiếc xe nhồi nhét tới 82 hành khách



Thời điểm bị phát hiện trên xe lượng khách bị nhồi nhét, ngồi nằm la liệt ra sàn xe, lối đi trên xe. Lái xe là Nguyễn Văn Nghĩa (40 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) không xuất trình được giấy phép lái xe và hợp đồng vận chuyển nên đã bị tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính.

Hà Ly (t/h)