Xe máy lao với tốc độ chóng mặt tông trực diện vào người đàn ông đang bế con nhỏ sang đường 22:32 06/05/2020 Người đàn ông bế đứa nhỏ sang đường, khi đi tới giữa chừng thì anh này dừng khựng lại. Khi đó, một thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao không làm chủ được tay lái nên đã đâm trực diện vào họ.