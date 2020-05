Xe ô tô 7 chỗ mất lái lao xuống sông lúc rạng ráng khiến 2 người tử vong

Tin tức mới nhất ngày 10/5, báo Người Lao Động thông tin, trên địa bàn xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.



Theo thông tin ban đầu, chiếc xe 7 chỗ Toyota Fortuner khi đang lưu thông trên đường ở Nam Định thì bất ngờ mất lái và lao xuống mương nước, dù được người dân phát hiện báo cơ quan chức năng nhưng 2 người đã tử vong, 1 người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc rạng sáng 10/5.



Cụ thể, tờ Zing.vn thông tin, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 10/5, ông Nguyễn Văn T. (39 tuổi, thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh) điều khiển xe ô tô 7 chỗ trên đường trục thuộc địa bàn xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh (Nam Định). Trên xe lúc này còn có 2 người khác là ông Nguyễn Văn L. (42 tuổi, thị trấn Ninh Cường) và Lưu Văn T. (44 tuổi, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh).

Khi xe đang lưu thông trên đường qua phận xóm 2 (xã Trực Thắng) thì bất ngờ mất lái và lao xuống sông Thốp chạy dọc ven đường.

Ngay khi phát hiện ra vụ việc, người dân sinh sống xung quanh đã báo cơ quan chức năng. Sau đó, người dân cùng lực lượng chức năng xã Trực Thắng đã phá cửa xe, đưa những người gặp nạn lên bờ và tiến hành các biện pháp sơ cứu.

Chiếc xe được đưa lên bờ.





Tuy nhiên, vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 2 người tử vong tại chỗ là ông Nguyễn Văn T. và Lưu Văn T. Người duy nhất may mắn sống sót là ông Nguyễn Văn L. thì bị thương và đã được người dân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Trưa 10/5, trao đổi với PV báo Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo xã Trực Thắng đã xác nhận vụ tai nạn trên và cho biết, sáng nay lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên.



Thùy Nguyễn (t/h)