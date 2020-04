Your browser does not support HTML5 video.

Xe tải vào cua mất lái, người phụ nữ thoát chết trong gang tấc 16:59 08/04/2020 Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 7/4 tại Thái Nguyên. Người phụ nữ đang điều khiển xe đạp đi ven đường, thì bất ngờ chiếc xe tải đi từ hướng ngược lại có pha vào cua mất lái, tông trúng người phụ nữ