Xem ngày giờ khai trương đẹp nhất năm 2020 để mua may bán đắt

Ngoài việc chọn hướng và giờ xuất hành, những người làm nghề kinh doanh còn đặc biệt chú trọng việc ngày giờ khai trương, mở hàng đầu năm mới. Không chỉ chọn ngày mà phải chọn cả giờ tốt lành để mở hàng khai trương. Theo quan niệm của dân gian xưa, việc này nhằm giúp gia chủ gặp đúng thời điểm được các sao tốt chiếu mệnh, gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông.

Hướng xuất hành đầu năm và ngày giờ khai trương đẹp nhất năm 2020.Theo đó, dịp đầu năm mới Canh Tý 2020 có những ngày tốt lành thích hợp để khai trương, mở hàng như sau:Mùng 3 Tết (Thứ Hai ngày 27/1): giờ Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h).Mùng 5 Tết (Thứ Tư ngày 29/1): giờ Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h).Mùng 10 Tết (Thứ Hai ngày 3/2): giờ Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h).Ngày 11 âm lịch (Thứ Ba ngày 4/2): giờ Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h).Sau khi đã chọn được ngày giờ khai trường năm 2020, gia chủ còn cần xem tuổi của mình hợp với những tuổi nào để mời người đó mở hàng. Việc chọn người mở hàng cũng có ý nghĩa không kém việc chọn người xông đất.Tiêu chí chọn tuổi người mở hàng cũng cần xem xét Thiên Can, Địa Chi, Mệnh tương sinh để tăng vận may, hút tài lộc cho gia chủ. Không chỉ chọn người hợp tuổi, gia chủ nên chọn người mở hàng tốt vía, hiền lành, đức độ, không có tạng.Đặc biệt, người này phải có tính cách nhanh nhẹn, xởi lởi, để lấy vía mua may bán đắt, làm ăn phát đạt. Tốt nhất gia chủ nên chọn người quen biết nếu không có thể chọn người ngoài nhưng phải hiểu rõ tính cách của họ.Bên cạnh đó, lễ cúng khai trương là một trong những thủ tục không thể thiếu. Gia chủ nếu có điều kiện nên chuẩn bị mâm lễ vật dâng lên bao gồm cả đồ ngọt và mặn. Hoặc không tối thiểu cần có hoa, quả, vàng mã, nến, hương, gà luộc hoặc heo quay. Gia chủ cầu khấn thần linh và thần tài phù hộ cho công việc kinh doanh cả năm thuận lợi, phát đạt.