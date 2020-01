Dự đoán công danh tài lộc người tuổi Tý năm 2020: Canh Tý đừng kinh doanh, Giáp Tý hạn mồm miệng

Tử vi năm 2020 được xây dựng dựa trên các phương pháp khoa học thực tiễn kết hợp với triết lý Kinh Dịch và các quy luật âm dương, ngũ hàng, can chi… Từ đó đưa ra những lý giải về các khía cạnh xảy ra trong cuộc sống của mỗi người trong năm mới, giúp ta có sự chuẩn bị kĩ càng để đón nhận tài lộc, may mắn và cả những thử thách. Tuổi Tý là những người sinh năm 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008. Cụ thể, tử vi các tuổi Tý năm 2020 được các chuyên gia dự đoán như sau:

Tuổi Mậu Tý (1948)

Nam mạng có sao Thủy Diệu chiếu mạng, là sao phước tinh về chủ thể nhưng gặp hạn Huỳnh Tuyền, thường ốm đau, bệnh tật. Năm nay, quý ông sở hữu Vận niên Kê Hồi Viên, ngũ hành tương sinh, mọi việc hanh thông, tài lộc phát triển. Tránh nạn sông nước.





Nữ mạng có saoThủy Diệu chiến mạng, gặp hạn Toán Tận, mang đến nhiều thị phi và khẩu thiệt. Hạn tuổi là đại hạn, sinh ốm đau, bệnh tật . May nhờ vận niên Kê Hầu Viên nên cũng hóa giải phần nào vận hạn.





Canh Tý (1960)

Nam mạng có sao Vân Hớn chiếu mạng và gặp Thiên La. Sao chiếu mệnh chủ về khẩu thiệt, mồm miệng và cần đề phòng ốm đau bệnh tật. Còn hạn tuổi chủ về Sức Khỏe kém, trong gia đình xảy ra sự bất hòa. Năm nay không phù hợp cho việc mưu tính kinh doanh , bản mệnh nên kiềm chế bớt tính nóng nảy, không nên cạnh tranh với bất kỳ ai.

Canh Tý nữ mạng có sao La Hầu chiếu mạng, gặp phải hạn Diêm Vương. Sao chiếu mạng là một hung tinh với nhiều điềm dữ, mang đế nhiều thị phi bệnh tật và đặc biệt sự phiền muộn cho chủ mệnh. Năm nay, các quý bà nên kiềm chế mình để tránh gặp thất bại, không nên cạnh tranh với người khác.





Nhâm Tý (1972)

Tuổi Nhâm Tý nam mạng được sao Thái Âm chiếu mạng và sẽ gặp phải hạn Diêm Vương.Sao chiếu mạng là một phước tinh của con người, còn hạn gây bất lợi cho sức khỏe, cẩn thận phòng tai nạn phạm thân, đổ máu. Vận niên Hầu thực Quả là hình tượng khỉ được thỏa sức tự do ăn hoa quả. Năm nay sẽ được gặp nhiều may mắn, những công việc bị ách tắc từ trước sẽ được giải quyết dứt điểm. Hầu như tuổi này làm việc gì cũng được quý nhân phù trợ.Tuy tiền bạc, công danh dễ kiếm nhưng nên cẩn thận và kín đáo.

Nữ mạng Nhâm Tý có sao Mộc Đức chiếu mạng và gặp phải hạn Tam Kheo. Sao chiếu mệnh là một phước tinh mang đến may mắn, còn hạn tuổi là một tiểu hạn chủ về tai nạn xe cộ, trầy xước chân tay. Vận niên Thử Quy Điền rất tốt, ngũ hành đi vào tương trợ cũng góp phần mang lại sự may mắn và hanh thông trong công việc. Cùng với đó, năm nay, người tuổi Nhâm Tý cũng nhận được điềm vui từ con cái.





Giáp Tý (1984)

Nam mạng có sao Vân Hớn chiếu mạng và gặp phải hạn Thiên La. Sao chiếu mệnh hạn về mồm miệng, khẩu thiệt, cùng với đó là sức khỏe không tốt. Hạn về sức khỏe nên công việc không được suôn sẻ. Con đường công danh của tuổi Giáp Tý nam mệnh chỉ ở mức trung bình và khó mà lên đến đỉnh cao của danh vọng, nếu có cũng chỉ là một thời gian ngắn ngủi, không được vững chắc. Gia đình hạnh phúc, tình cảm có khởi sắc.

Nữ mạng Giáp Tý có sao Thủy Diệu chiếu mạng, chủ về tài lộc, công danh. Số vận may mắn, không lo về kinh tế, dễ lập nghiệp lớn. Tuy nhiên gặp hạn Toán tận nên cẩn trọng thị phi, tai tiếng. Vận niên Kê Hồi Viên rất tốt nhưng ngũ hành đi vào sinh xuất. Những yếu tố này sẽ kiềm chế lẫn nhau, báo hiệu một năm tốt không ít xấu không nhiều.





Bính Tý (1996)

Nam mạng có sao Mộc Đức chiếu mạng và gặp phải hạn Huỳnh Tuyền. Sao chiếu mạng vốn là một phước tinh với tất cả mọi người. Còn hạn tuổi lại gây nên những sóng gió trong gia đình, cuộc sống vợ chồng. Nhìn chung năm nay, các quý ông gặp nhiều may mắn, cửa hàng kinh doanh thu nhiều lợi nhuận.

Nữ mạng Bính Tý có sao La Hầu chiếu mạng và gặp hạn Diêm Vương. Sao chiếu mệnh mang đến sự thị phi, buồn rầu và sức khỏe kém, ngoài ra bạn còn cần phải đề phòng tai nạn xảy đến. Các quý cô năm nay không được hưởng về thiên thời địa lợi cho nên mọi việc không được tốt. Nếu có ý định nhảy việc thì tốt nhất là chưa nên,việc sinh để thì cẩn thận máu huyết, vỡ ối. Hạn có Đào, Hồng nên cẩn thận khi giao tiếp với nam phái, dễ bị tai tiếng gây rối rắm tình vợ chồng.



Những dự đoán cho năm 2020 - VTC 14