Xem xét xử phạt nhóm người tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly COVID-19

Chiều 5/4, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đang làm rõ thông tin và xem xét xử phạt nhóm khoảng 30 người tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly COVID-19.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 3/4, tại khu cách ly y tế tập trung ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Minh Hóa, một nhóm khoảng 30 người cùng trú huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đã tập trung tổ chức ăn nhậu. Sự việc trên bị phát hiện khi một số người trong nhóm chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội Facebook để... khoe khoang.

Ban đầu, khi các cán bộ phụ trách khu cách ly hỏi, nhóm người trên chối 'đây đẩy' chuyện tổ chức ăn nhậu. Sau đó, cán bộ đã tách riêng từng người, điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ và nhóm người trên đã thừa nhận việc tổ chức ăn nhậu ngay trong khu cách ly.

Được biết, nhóm người trên là người lao động từ Lào về nước, nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và được đưa tới Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Minh Hóa cách ly, theo dõi. Do sắp hết 14 ngày cách ly theo quy định, nhóm người trên đã quyết định tổ chức ăn mừng vì... sắp được về nhà.

Theo lời khai, để tổ chức cuộc nhậu này, cả nhóm đã góp tiền, đặt mua trứng lộn, hoa quả, gà, vịt,... qua mạng xã hội. Người bán hàng đã tới khu cách ly, treo ngoài hàng rào. Nhóm người này sau đó đã ra lấy hàng vào khu cách ly và tổ chức ăn nhậu linh đình.

Chủ tịch huyện Minh Hóa cho hay đang xem xét mức độ để xử phạt nhóm người tổ chức ăn nhậu giữa khu cách ly COVID-19 . Cơ quan chức năng cũng tăng cường tuyên truyền trong các khu cách ly rằng không được tụ tập đông người dưới mọi hình thức, đặc biệt là việc ăn nhậu.

