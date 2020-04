Xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho kết quả sau 10 phút có thực sự chính xác?

Hà Nội bắt đầu triển khai 10 trạm xét nghiệm nhanh phát hiện SARS-CoV-2 để sàng lọc những người có thể đã nhiễm, những người tiếp xúc với người nhiễm, những người từng sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện Bạch Mai

Công cụ xét nghiệm được sử dụng tại các trạm này là bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh do Hàn Quốc sản xuất, thông qua lấy mẫu máu và trả kết quả trong 10 phút.

Vẫn phải xét nghiệm lại sau khi test nhanh



TS Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày đầu tiên triển khai test nhanh đã có hơn 750 người tham gia, chủ yếu là người dân sinh sống trên địa bàn quận Đống Đa. Trong số này đã phát hiện có 3 mẫu dương tính SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các trường hợp có kết quả test nhanh dương tính tiếp tục được lấy mẫu bệnh phẩm chuyển tới các cấp cao hơn xét nghiệm lại.

Người dân được lấy mãu xét ngiệm tại các trạm test nhanh tại Hà Nội



Theo bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh do Hàn Quốc dựa trên phản ứng kháng nguyên, kháng thể nhằm sàng lọc phát hiện sớm nhất những trường hợp đã mắc COVID-19. Được biết, Hàn Quốc đã sử dụng bộ sinh phẩm này để xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.



Trả lời thắc mắc về tính chính xác của loại test nhanh này, bác sĩ Khổng Minh Tuấn cho hay, kết quả xét nghiệm nhanh không có giá trị khẳng định. Nếu kết quả xét nghiệm nhanh là dương tính, người đó sẽ bị cách ly và tiếp tục lấy mẫu để xét nghiệm khẳng định. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục các biện pháp đã áp dụng từ trước.



Phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với mầm bệnh



Về nguyên lý hoạt động của bộ kit xét nghiệm nhanh này, bác sĩ Phạm Quang Thái, Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, giải thích phương pháp xét nghiệm dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch, phụ thuộc vào loại kháng nguyên mà kit sử dụng.



Nguyên tắc của loại xét nghiệm nhanh là tìm kháng thể mà cơ thể tạo ra để chống kháng nguyên nhất định (mầm bệnh). Tức là xét nghiệm không phát hiện có virus SARS-CoV-2 trong cơ thể hay không, mà cho biết cơ thể có thứ để chống lại nCoV không.

Phương pháp test nhanh chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định sau khi tiếp xúc với mầm bệnh



Khi lượng kháng thể cao, xét nghiệm sẽ báo dương tính. Cần phải hiểu khi kháng thể cao tức là do cơ thể sinh ra khi đã bị mắc bệnh hoặc miễn dịch tự nhiên. Do đó, người có kết quả test nhanh dương tính cần xét nghiệm lại bằng RT-PCR để khẳng định.



Bộ Y tế cho hay, test nhanh chỉ có tác dụng trong thời gian từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 kể từ khi tiếp xúc với mầm bệnh hoặc từ Bộ Y tế cho hay, test nhanh chỉ có tác dụng trong thời gian từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 kể từ khi tiếp xúc với mầm bệnh hoặc từ Bệnh viện Bạch Mai đi về. Nếu test trước 3 ngày thì độ nhạy, độ đặc hiệu rất thấp. Lý do vì đây là test kháng thể không phải kháng nguyên. Khi đó cơ thể chưa hình thành kháng thể đủ lớn, sẽ cho kết quả âm tính.



Chỉ dùng cho nhóm có nguy cơ cao



Các chuyên gia cho rằng, xét nghiệm nhanh kém tác dụng trong phát hiện các trường hợp nhiễm nCoV nhưng chưa phát bệnh (đang ủ bệnh). Xét nghiệm phần nào giúp trả lời câu hỏi cơ thể có tạo ra miễn dịch bảo vệ trước nCoV hay không.



Một lý do khác phải kể đến là bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh 10 phút này vẫn đang trong giai đoạn tối ưu hóa, bởi chủng virus SARS-CoV còn quá mới mẻ.



Cũng theo bác sĩ Phạm Quang Thái, hiện xét nghiệm này chỉ nên sử dụng để sàng lọc nhóm người có nguy cơ cao mắc COVID-19 hoặc để xác định nguồn lây nghi ngờ.



Người dân không nên vì kết quả xét nghiệm âm tính mà chủ quan. Mọi người cần tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như hạn chế tiếp xúc gần, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tránh tập trung đông người.



Người có kết quả dương tính vẫn cần xét nghiệm lại bằng phương pháp real time RT-PCR có độ nhạy, độ đặc hiệu rất cao. Hiện nay, tại Việt Nam có 24 phòng xét nghiệm được phép khẳng định ca mắc COVID-19.

Your browser does not support HTML5 video.

Cơ thể phản ứng như thế nào khi nhiễm virus corona

Hà Ly (t/h)