Xét xử cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Nhiều cựu quan chức cấp cao hầu tòa sáng nay

Được biết, phiên tòa diễn ra tại trụ sở Tòa án Quân sự Thủ đô. Vụ án này có tổng cộng 8 bị cáo, trong đó có nhiều người từng là quan chức cấp cao của quân chủng hải quân (QCHQ).

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Hiến - cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng , bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo điểm c khoản 3 Điều 360 BLHS 2015 với khung hình phạt 7 - 12 năm tù.

4 bị cáo gồm Bùi Như Thiềm (cựu trưởng Phòng kinh tế QCHQ), Đoàn Mạnh Thảo (cựu trưởng Phòng tài chính QCHQ), Bùi Văn Nga (cựu giám đốc Công ty Hải Thành, thuộc QCHQ) và Trần Trọng Tuấn (cựu phó giám đốc Công ty Hải Thành) bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

3 bị cáo gồm Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”, cựu phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn), Phạm Văn Duyệt (cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình) và Vũ Thị Hoan (cựu giám đốc Công ty Yên Khánh) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến hầu tòa sáng nay

VKS cũng chỉ ra, ông Hiến thiếu kiểm tra, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý đất quốc phòng. Ông Hiến đã đồng ý với những đề xuất không đúng quy định của cấp dưới, ký nhiều văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ tổng tham mưu, Thành ủy, UBND TP.HCM xin chuyển mục đích sử dụng của các khu đất.

Liên quan đến sai phạm của cựu đô đốc, tại Hội nghị Trung ương 12 mới đây (từ ngày 11 đến 14-5), Ban chấp hành Trung ương Đảng đã kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Tháng 9/2019, Thủ tướng đã ký quyết định thi hành kỷ luật ông Hiến bằng hình thức xóa tư cách nguyên tư lệnh QCHQ đối với ông do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ tư lệnh QCHQ. Đến tháng 10/2019, ông Hiến bị khởi tố.

Đinh Ngọc Hệ bị tuyên án 12 năm tù giam