Xét xử gian lận thi cử ở Hòa Bình: Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT bị triệu tập đến tòa

15 bị cáo là những nguyên cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục, Công an ở Hòa Bình hôm nay 11/5 ra tòa trong phiên xét xử vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 về các tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Những người đến tòa được kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang, Hơn 10 đại diện cơ quan báo chí được theo dõi vụ xét xử qua màn hình tivi trong phòng họp báo.

Trong phiên xử sáng nay, HĐXX triệu tập hàng chục người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Trong đó có ông Bùi Trọng Đắc – cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, TAND tỉnh Hòa Bình dự kiến đưa vụ án gian lận thi cử THPT quốc gia năm 2018 ra xét xử sơ thẩm ngày 23/3/2020. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 18/3 TAND tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định hoãn các hoạt động xét xử của các tòa án đến hết tháng 3/2020.

Liên quan đến vụ án, theo cáo trạng truy tố , kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và 2018 tại tỉnh Hòa Bình, bị can Nguyễn Quang Vinh (SN 1966, cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hoà Bình) đã cùng các bị can khác lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, lợi dụng quan hệ cá nhân để câu kết, can thiệp bài làm theo hướng nâng điểm cho 65 thí sinh, trong đó 64 thí sinh dự thi năm 2018 và 1 thí sinh dự thi năm 2017.