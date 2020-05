Xét xử Giang “36” cùng đồng bọn: Luật sư bào chữa bất ngờ có mặt, 2 cảnh sát vắng mặt

Giang “36” cùng đồng bọn đã kéo người “vây nhốt xe công an” gây náo loạn đường phố Biên Hòa, xảy ra vào ngày 12/6/2019. Đây là vụ việc từng gây xôn xao dư luận.

Bị cáo Giang "36"

9h sáng nay, các bị cáo được áp giải vào phòng xét xử. Chủ tọa bắt đầu các thủ tục xét xử. Tuy nhiên, các bị hại, người có nghĩa vụ liên quan đều có đơn xin vắng mặt. Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường cùng với ông Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng CSGT Đồng Nai) và ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán).

Trong phần khai mạc phiên toà, luật sư Phạm Đức Tính (Đoàn Luật sư Bà Rịa - Vũng Tàu, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tấn Lương) bất ngờ xuất hiện tại tòa. Mặc dù trước đó bị cáo Nguyễn Tấn Lương có đơn từ chối bào chữa.

Luật sư Tính cũng cho biết, ông mới chỉ nhận được thông tin “bị cáo từ chối bào chữa” trước ngày xét xử và tòa cũng đưa ông vào tham gia tố tụng. Tại phiên tòa sáng nay (18/5), bị cáo Lương lại đồng ý để luật sư Tính bào chữa, nên HĐXX tiến hành hội ý.

Bị cáo Lương

Trong thời gian HĐXX hội ý, bị cáo Lương đã viết đơn từ chối luật sư. Sau khi hội ý, HĐXX chấp nhận đơn từ chối luật sư của bị cáo Lương, tiếp tục phiên toà, không cần phải triệu tập thêm người có nghĩa vụ liên quan cũng như nhân chứng.

Theo cáo trạng truy tố, trưa ngày 12/6/2019, Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường cùng với ông Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng CSGT Đồng Nai, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ TP Biên Hòa, đã nghỉ hưu) và ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán) cùng ăn nhậu tại nhà hàng Lam Viên (xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa).

Sau khi nhậu, Hiền nôn ói trúng quần ông Lương dẫn đến xô xát. Trong lúc giải quyết mâu thuẫn, nhóm của Hiền có làm cho ông Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ Đắk Lắk), người đi cùng nhóm của Lương bị thương. Sau đó, hai cán bộ Công an cùng với ông Hiền và ông Hùng lên ô tô rời khỏi quán nhậu.

Tuy nhiên, Lương đã gọi điện cho Giang “36” đến giải quyết. Giang tiếp tục gọi thêm một nhóm giang hồ đến chặn xe hai cán bộ giữa đường. Vụ việc gây ách tắc giao thông và phải hơn 2 giờ sau, hàng trăm Công an có mặt thì nhóm của Giang “36” mới chịu rời đi.

Hàng trăm cảnh sát bao vây nhóm bảo kê ở Đồng Nai