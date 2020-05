Hình ảnh đầu tiên của kẻ sát hại 3 bà cháu, đào hố chôn xác dưới gốc cà phê ở Lâm Đồng khi ra tòa

So với thời điểm bị bắt, kẻ sát hại 3 bà cháu ở Lâm Đồng có phần tiều tụy hơn. Tuy nhiên, trên gương mặt bị cáo vẫn tỏ ra khá bình thản.

Sáng nay (15/5), TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nghiêm Thị Nhi về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Nghiêm Thị Nghi bị cáo buộc sát hại 3 bà cháu rồi đào hố chôn các nạn nhân dưới gốc cà phê trong vườn ở huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) gây rúng động dư luận hồi năm 2019.

Phiên toàn sáng nay

Có mặt trong phiên xử sáng nay, bị cáo Nhi có vẻ gầy hơn thời điểm bị bắt giữ. Tuy nhiên, trên gương mặt bị cáo vẫn tỏ ra khá bình thản. Nhiều người tham gia xét xử vẫn cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ lại những gì bị cáo đã gây ra cho ba bà cháu nạn nhân.

Trước đó, ngày 3/5/2020, VKSND tỉnh Lâm Đồng đã công bố cáo trạng truy tố Nghiêm Thị Nhi (SN 1971, trú thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội Giết người . Bị cáo bị đề nghị khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 9h30 ngày 24/5/2019, bà Hoàng Thị Vượng (SN 1948, ở thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) dẫn 2 cháu nhỏ là Đàm Đức Tiến (SN 2015) và Đàm Thị Nguyên Thảo (SN 2016) đi chơi. Khi đi ngang qua nhà Nghiêm Thị Nhi, thấy Nhi đang đứng ngoài đường hái ổi. Bà Vượng đứng lại nói chuyện với Nhi, nhìn thấy trong sân có một số vỏ chai nước ngọt nên bà Vượng xin về để bán ve chai, Nhi đồng ý.

Bị cáo Nghiêm Thị Nhi

Dẫn 2 cháu vào trong sân nhà Nhi nhặt vỏ chai nước ngọt thì nhìn thấy cây bơ có trái nên xin. Sau đó, bà Vượng cùng 2 cháu đi về phía cây bơ ngoài vườn. Lúc này, Nhi cho rằng, trước đây, anh Đàm Văn Q. (con trai của bà Vượng, cha ruột 2 cháu nhỏ) đã sửa số CMND của Nhi làm ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn ngân hàng của gia đình Nhi. Thực tế việc này không có cơ sở khẳng định anh Q. đã làm ảnh hưởng đến việc vay vốn của gia đình bị can, mà đó là trách nhiệm của cán bộ địa phương lập thủ tục giúp người dân.

Bên cạnh đó, Nhi còn tức giận chuyện, hồi năm 2018, bà Vượng và vợ anh Q. nghi ngờ Nhi lấy trộm điện thoại di động của bà Vượng nên Nhi chửi bà Vượng “không biết dạy con”. Nhi đi đến gốc cây bơ chỗ bà Vượng và hai cháu đang đứng cãi nhau với bà Vượng. Hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, Nhi dùng con dao để gần đó chém nhiều nhát lên người bà Vương và hai cháu nhỏ khiến 3 nạn nhân tử vong.

Nơi bị cáo Nhi chôn xác 3 bà cháu

Tiếp đó, Nhi kéo thi thể các nạn nhân ra gốc cây cà phê gần đó đào hố chôn lấp các nạn nhân. Để che giấu tội ác, Nhi quay lại gốc cây bơ lấy xà bách cào máu thấm trên đất bỏ vào trong một cái bao kéo sát vào một gốc cây gần đó. Sau đó, Nhi đào một hố nhỏ khác giấu điện thoại của nạn nhân xuống đó rồi lấp đất lên.

Với chiếc bao nilong đựng bánh và sữa mới mua của mấy bà cháu nạn nhân, Nhi mang vườn cà phê của một hộ gia đình khác giấu rồi phủ lá cà phê khô lên. Sau đó, ả đi về nhà tắm rửa, giặt quần áo rồi bỏ trốn đến nhà em gái ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Đến sáng ngày 25/5/2019 thì bị Công an huyện Lâm Hà bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, VKSND thống nhất trưng cầu giám định tâm thần với Nhi. Kết quả giám định pháp y tâm thần của Viện pháp y tâm thần Trung ương tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai), kết luận: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay, đương sự Nghiêm Thị Nhi bị bệnh rối loạn nhân cách paranoid. Hiện, đương sự đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Nga Đỗ (t/h)