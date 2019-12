TAND tỉnh Điện Biên có hạn chế lượng người dự xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà bị sát hại không?

Đến thời điểm hiện tại TAND tỉnh Điện Biên đã thiết kế xong khu xử lưu động vụ nữ sinh giao gà bị sát hại tại sân vận động TP Điện Biên Phủ (số 457, đường Trường Chinh, phường Mường Thanh). Phiên xử dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ ngày 26 đến 28/12/2019 với chủ tọa là thẩm phán Phạn Văn Nam.

Mục đích đưa phiên tòa này ra xét xử công khai là bởi đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm. Việc xét xử công khai nhằm đảm bảo người dân có thể tham dự phiên tòa, nghe được lời khai của các bị cáo. Mặt khác, việc xét xử lưu động giống như một biện pháp giáo dục người dân trong tình và cũng là một phương pháp đưa pháp luật đến gần người dân hơn.

Được biết, sân vận động TP Điện Biên Phủ - nơi diễn ra phiên xử rộng đến 4.000m2 và có sức chứa khoảng 10.000 người. Đồng thời được trang bị đầy đủ lều bạt, bàn ghế, loa đài, thiết bị trình chiếu để người dân nghe rõ nhất từng nội dung trong phiên xử.

Phiên xét xử lưu động vụ án nữ sinh giao gà bắt đầu từ ngày mai sẽ không hạn chế số lượng người vào tham sự. Tuy vậy, cơ quan tố tụng cũng có những quy định nghiêm ngặt về đối tượng, độ tuổi của người vào xem xét xử.

Khung cảnh khu vực xét xử lưu động tại TP Điện Biên Phủ

Theo quy định của Pháp luật , trong trường hợp phiên xét xử người chưa thành niên phải có Hội thẩm nhân dân đang hoặc đã là giáo viên hoặc cán bộ Đoàn viên tham dự. Phiên xử bị cáo chưa thành niên không được xét xử lưu động. Tuy nhiên, vụ nữ sinh giao gà bị sát hại, các bị cáo đều trưởng thành nên được đưa ra xét xử công khai.

Theo quy định tại Điều 423, Bộ luật Tố tụng hình sự, đối với vụ án có người bị hại, người làm chứng chưa thành niên (nhất là trong các vụ án xâm hại tình dục như vụ nữ sinh giao gà, hoặc mua bán Trẻ em …) thì Tòa cần căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để quyết định khi người bị hại, người làm chứng là người chưa thành niên vắng mặt, hạn chế việc hoãn phiên tòa.

Như vậy, phiên tòa xét xử vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại bắt đầu từ sáng mai sẽ chỉ cho người đã thành niên, có đủ năng lực hình sự tham gia phiên xét xử. Người dưới 18 tuổi sẽ không được tham dự phiên tòa.

Để đảm bảo an ninh cho phiên xử, người tham dự tòa phải ngồi đúng khu vực dành cho mình. Đồng thời, có sự giám sát của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên

Cơ quan chức năng đã thiết kế xong khu vực xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

