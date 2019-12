Xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà người dân đến tham dự cần tuân thủ điều gì?

Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (20 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại khi đi giao gà giúp mẹ vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, ngày 26-28/12 tới đây, vụ án sẽ được xét xử lưu động.

9 bị cáo liên quan đến vụ án gồm, gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi, chủ mưu), Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu (cùng 44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (27 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi) và Cầm Văn Chương (45 tuổi) bị truy tố với các tội Giết người, Hiếp dâm , Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm. Theo TAND tỉnh Điện Biên, 6 trong 9 bị cáo trên có thể sẽ đối mặt với mức án tử hình khi bị truy tố về tội Giết người.

9 bị cáo bị truy tố về các tội danh Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Phiên xét xử lưu động sẽ được diễn ra trên Sân vận động thành phố Điện Biên Phủ (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) rộng 4.000 m2. Lý giải về việc này, ông Phạm Văn Nam - Chánh án TAND tỉnh Điện Biên cho hay, do số bị cáo đông, phòng xét xử của tòa hạn chế nên khó đáp ứng được nhu cầu theo dõi của mọi người. Việc xét xử tại sân vận động sẽ giúp những người dân quan tâm có thể đến theo dõi sự việc. Ngoài ra, điều này cũng góp phần răn đe, giáo dục Pháp luật trong cộng đồng.

Chánh án TAND tỉnh Điện Biên cho biết: "Chúng tôi sẽ thiết kế khu vực xét xử như một phòng xử án bình thường. Tòa sẽ bố trí khoảng 100 băng ghế cho những người đến dự tòa".

Lực lượng chức năng đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cho phiên xét xử. Ảnh: Thanh Niên

Được biết, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên Phạm Văn Nam cũng là người đảm nhận vai trò Thẩm phán trong phiên xét xử ngày mai. Theo thẩm phán Nam, người dân đến tham dự phiên xét xử lưu động cần tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, đặc biệt là đứng đúng vị trí quy định.

"Sân vận động rộng 4.000 m2 có sức chứa khoảng 6.000 người nên người dân có thể vào theo dõi phiên tòa. Tuy nhiên, người dân phải đứng đúng vị trí quy định và có sự giám sát của công an", báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nam.

Ngoài các ghế ngồi ở khu vực sân cỏ, người dân có thể ngồi ở các ghết trên khán đài để theo dõi diễn biến phiên xét xử.

Sân vận động Thành phố Điện Biên Phủ có diện tích trên 4.000 m2. Ảnh: VOV

Theo ghi nhận của PV, từ sáng hôm nay (25/12), sân vận động Thành phố Điện Biên Phủ đã cấm người dân vào để phục vụ công tác chuẩn bị. Các thiết bị, bàn ghế, hệ thống âm thanh, màn chiếu,... đang được lắp đặt, chuẩn bị kỹ lưỡng cho phiên xét xử vụ nữ sinh giao gà ngày mai.

