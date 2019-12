Xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Vương Văn Hùng khẳng định không hiếp dâm nạn nhân

Vương Văn Hùng khai, hắn được Toán nhờ ra chợ Mường Thanh đặt mua gà. Đến chiều 30 Tết, Hùng ra chợ ra chỗ mua gà xin số nạn nhân, sau đó khoảng 18h hỏi mua 13 con gà rồi hẹn giao tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ.



Khi Duyên mang gà đến điểm hẹn, Hùng gọi taxi đến, Công cũng đi xe tải đến chỗ giao gà. Trong khi Hùng bắt gà trong lồng kiểm tra, Hùng nghe tiếng kêu "Chúng mày giúp tao với, đến khi ngẩng lên đã thấy Công dùng côn nhị khúc siết cổ nạn nhân, Nhiệm và Lả cũng đến giúp đỡ.



"Lúc này, sợ quá nên bị cáo thu dọn hết đồ vào rồi đưa lên xe máy đi về nhà Công. Toán đi từ đâu tới rồi bảo bị cáo đi theo Công. Khi xe ô tô đi đến khu vực nhà hoang, thấy có ánh điện nên Công bảo không để ở đây được, tiếp tục đưa nạn nhân Duyên lên xe và đi quá nhà Công khoảng 1 đến 2km thuộc khu vực bãi đất trống thì Công dừng lại 1 lúc rồi lại quay xe về nhà...", Hùng khai.



Trên đường về, Công đưa cho Hùng một chiếc điện thoại nhắn chuyển cho Toán, bảo bị cáo tẩu tán hết đồ của Duyên đi. Tối cùng ngày, Hùng đưa tang vật đến nhà người quen gửi, tìm Toán để đưa điện thoại.



Hùng còn cho biết, bản thân bị ép cung, hành hung rất nhiều. Hùng cũng cho rằng, buổi thực nghiệm hiện trường mà cơ quan chức năng đã làm trước đó là không đúng. Bị cáo cho rằng, truy tố bản thân 2 tội Hiếp dâm, Giết người là không chính xác, tội Bắt cóc chiếm đoạt tài sản thì thừa nhận.



Trước những hành vi quanh co chối tội của Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả được HĐXX gọi lên trước bục khai báo. Lả cho biết, Hùng tham gia tất cả các hành động trong kế hoạch, thậm chí khi Duyên đã yếu đi, Hùng và Công còn thẳng thừng muốn sát hại nạn nhân để phi tang.



Your browser does not support HTML5 video.

Suốt phiên xét xử hôm qua, Bùi Văn Công chối tội