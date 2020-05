Xét xử nam thanh niên dùng búa sát hại cô ruột vì… mối hận dồn nén lâu ngày

Ôm hận chuyện cô hay la mắng, Trung Kim Phong giáng nhiều nhát búa xuống người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Phong gọi điện đến Công an trình báo.

Hôm nay (13/5), TAND TP Hồ Chí Minh quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung về vụ giết người đối với bị cáo Trung Kim Phong (SN 1996, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh). Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận thấy, vụ án này còn nhiều vấn đề cần làm rõ, lời khai của bị cáo tại tòa chưa hợp lý.

Trong vụ án này, bị cáo Trung Kim Phong bị truy tố về tội Giết người . Nạn nhân bà Chung Thị Kim Hoa (SN 1960, cô ruột của Phong). Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh cho biết, Phong sống chung với cô ruột ở phường 12, quận 8. Do thường xuyên bị cô ruột la lắng nên ôm hận.

Phong tại phiên xử sáng nay

Chiều ngày 27/4/2019, Phong nhìn thấy cô ruột ngồi trước máy tính trong nhà nên bỗng nhớ lại chuyện trước đây cô hay la mắng. Cơn hận bỗng trào dâng, Phong chạy đi lất búa tiến lại hành hung cô ruột khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Phong gọi điện cho Công an TP Hồ Chí Minh trình báo sự việc.

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, Phong khai, sống chung với cô ruột từ nhỏ. Thế nhưng thường xuyên bị cô chửi mắng. Do mối hận dồn nén lâu ngày nên bị cáo đã gây tội.

Tuy nhiên, theo lời khai tại cơ quan điều tra trước, Phong nói, thời diểm xảy ra vụ án, giữa Phong và cô ruột đã xảy ra cãi cự. Trong lúc tức giận đã dùng búa sát hại nạn nhân.

Sau khi nghe bị cáo trình bày, chủ tọa phiên xử cho rằng, lời khai của bị cáo không đúng với diễn biến tâm lý tội phạm. Từ đó, tòa án quyết định trả hồ sợ, đề nghị điều tra bổ sung.

Nơi xảy ra án mạng

Được biết, bị cáo Phong là sinh viên một trường đại học ở TP Hồ Chí Minh. Trước khi xảy ra án mạng, Phong theo bố đến làm việc tại một công trình xây dựng. Còn người chô ruột trong vụ án này không có chồng, chung sống với gia đình Phong tại căn nhà ở hẻm 146 đường Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12, quận 8.

"Nghe nói Phong chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Bình thường nó rất hiền nhưng thời gian gần đây hay cãi nhau với cô ruột. Tưởng mọi chuyện không có gì, ai ngờ nó gây ra vụ án mạng thương tâm", hàng xóm kể lại sau khi vụ án xảy ra.

Đại diện VKSND TP HCM công bố cáo trạng vụ án

